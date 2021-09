Niña de La Voz Kids se contagió de covid-19 y quedó descalificada

Victoria, de 9 años, llegó al concurso musical 'La Voz Kids' cantando 'Libre Soy' de la película animada 'Frozen' (2003).



Su canto cautivó al jurado 'Chuy' Navarro, vocalista de 'Reik', quien quedó elegido como su mentor.



En la noche del lunes 31 de agosto, el vocalista de la banda anunció que Victoria no seguiría en las batallas musicales pues había contraído covid-19. "Lamentablemente nos cuentan que dio positivo para COVID-19, y le toca quedarse en casa”, afirmó Navarro durante la emisión.



El cantante junto a sus dos asesoras, Camila Esguerra y Olga Vives, de la agrupación 'Ventino', le enviaron un saludo y le desearon pronta recuperación a la menor que vive en Ciénaga, Magdalena. A este detalle se sumaron Danna y Tina, las dos niñas con quien iba a cantar Victoria esa noche.

“Yo creo que sería un detalle lindo que le dedicáramos esta batalla a Victoria, ¿verdad?”, les dijo el cantante mexicano a las infantes antes de que empezaran a cantar. “Te dedicamos esta batalla, Victoria. Lo importante es que estés bien y que el año que viene, o cuando sea, puedas volver a tener esta experiencia tan hermosa”, afirmó una de ellas.



La canción de la gala fue 'Si una vez' de Selena Quintanilla. Finalmente, Navarro eligió a Danna, lo que implicó que tanto Victoria como Tina quedaron fuera de la competencia.



La emisión de anoche también estuvo cargada de emotividad por una conmovedora batalla protagonizada por los participantes del equipo de Natalia Jiménez. El enfrentamiento entre el grupo Amadeus, Leti y María Laura hizo que el jurado Andrés Cepeda y la presentadora Laura Tobón, no contuvieran las lágrimas. Los niños interpretaron la canción 'Vivir mi vida' de Marc Anthony.



"Yo estoy fascinado y me tocaron el corazón porque veo en estos niños con su alegría, inocencia y belleza, un mejor futuro para mi país, y eso me emociona mucho”, dijo Cepeda al terminar la batalla musical. La jurado Natalia Jiménez eligió a María Laura para continuar en su equipo.

