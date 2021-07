¡Con muchos humor! Natalia Jiménez hace petición a Cepeda en ‘La Voz Kids’

La quinta temporada de ‘La Voz Kids Colombia’ lleva apenas dos semanas al aire acompañando a los colombianos en las noches. A pesar de su reciente estreno es uno de los realitys de los que más se habla actualmente en redes sociales.



Entre los comentarios de los internautas se menciona la sorpresa que causó que en esta edición no participara como jurado la cantante colombiana Fanny Lu, quien ya era considerada por muchos como parte del programa.



En su lugar llegó la cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de la agrupación 'La quinta estación' e intérprete de éxitos como ‘Creo en mí’, ‘El sol no regresa’ y ‘Quédate con ella’. Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista, de 39 años, participa en este concurso.



En años anteriores participó como coach vocal en tres temporadas consecutivas de ‘La Voz Kids Estados Unidos’, de las cuales salió victoriosa en dos ocasiones. De igual manera, fue vinculada a la versión del mismo programa realizada en México.



Su participación en el concurso de talento infantil ha emocionado a diferentes televidentes, gracias a sus divertidos comentarios y sus peculiares estrategias para hacer que los participantes decidan ir a su equipo.



Precisamente en la emisión del capítulo del pasado jueves 29 de julio, Jiménez le hizo una inusual petición con gracia a su colega Andrés Cepeda, quien, al parecer, ha sido uno de sus grandes rivales a la hora de que cada niño elige a su coach.



Esto sucedió luego de que el intérprete colombiano de éxitos como ‘Besos usados’ halagara el talento vocal de Santiago, un participante oriundo de Venezuela, quien sorprendió a los jurados y a los espectadores cantando una versión lírica de ‘Granada’, del compositor mexicano Agustín Lara.

Al resaltar el talante de la voz del menor, evidentemente, Cepeda quería que hiciera parte de su equipo, por lo que Natalia dijo en tono español: “habla como el presidente del programa, macho”.



Sumado a que dejó en evidencia que le está costando convencer a los concursantes para que se integren a su ‘team’, ya que Andrés, al parecer, es uno de los favoritos. “Es que no nos das un chance, tío. No nos das una oportunidad aquí a los extranjeros”, expresó con humor.



