'No sabía nada de él hasta verlo en 'La Voz'': madre de Jackson Barreto

La quinta temporada de ‘La Voz Kids Colombia’ lleva apenas dos semanas al aire acompañando a los colombianos en las noches entre semana. A pesar de su reciente estreno es uno de los ‘realitys’ de los que más se habla actualmente en redes sociales.



Cada que un nuevo capítulo es transmitido los seguidores de este concurso de talento infantil dejan sus comentarios en redes sociales, mencionando su apoyo a algunos concursantes y exaltando las habilidades vocales de otros.



Precisamente eso sucedió tras la presentación, del pasado jueves 22 de julio, de un carismático niño, de 11 años, llamado Jackson Barreto Maramara, quien se presentó en el escenario cantando la reconocida ranchera ‘Mi salón está de fiesta’, del mexicano Pedro Fernández.



Miles de televidentes se conmovieron con la historia de este menor, oriundo de Venezuela, quien compartió con los espectadores que, durante un tiempo, se dedicó a cantar en las calles para lograr recoger algo de dinero.



Esta actividad le permitió ejercitar su voz para seguir proyectándose en su sueño de lograr participar en un reality show de talento, como los que veía en televisión cuando le era posible.



Este menor logró encantar a Natalia Jiménez y a Andrés Cepeda, quienes se dieron la vuelta para que él pudiese elegir qué equipo quería integrar. Adicional a esto, su enternecedora historia hizo que muchos internautas lo consideraran como uno de los participantes que podrían llegar a la final.

Recordemos que el menor logró presentarse al programa gracias a una mujer colombiana identificada como Esther Molina, quien, al parecer, se ha convertido en su madrina y lo está apoyando en la realización de sus sueños.



No obstante, recientemente se entrevistó en el canal de YouTube ‘El pitazo’ a Reina Isabel Maramara, quien sería la madre biológica de Jackson. En dicho espacio la mujer manifestó que contrario a lo que muchos están afirmando en redes ella no abandonó a su hijo.



Según su relato, su excompañero sentimental le dijo que se llevaría a su hijastro por 15 días a Colombia para que conociera el país, pero el tiempo pasó y no volvió a saber nada de su pequeño hijo hasta que lo vio en las audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’.



Afirmó además que ha tenido comunicación con la señora Molina para aclararle que no está interesada en darle la custodia de su hijo: “Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo. Yo le dije: ‘usted puede tener mucha plata, pero es mi hijo y no lo estoy regalando’”.

Este pronunciamiento ha desatado todo tipo de opiniones en redes sociales, en las cuales diferentes internautas manifiestan que lo mejor es que se le permita al niño seguirse presentando en el reality colombiano y que el asunto legal se solucione después.



