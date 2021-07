‘No quiero quitarle al niño’: mujer que inscribió a Jackson en La Voz Kids

El reality La Voz Kids sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, el programa está en boca de los colombianos por cuenta del caso del pequeño Jackson Barreto Maramara, de 11 años, un niño venezolano que se presentó al programa en compañía de Esther Molina, quien se convirtió en la madrina del menor en el país.



Jackson Barreto, que se presentó con la canción ranchera ‘Mi salón está de fiesta’, contó en el programa que pasó un tiempo cantando en las calles y recogiendo dinero, hasta que Molina se convirtió en su 'madrina'.

Pero la polémica en torno a su historia comenzó esta semana cuando Reina Isabel Maramara, madre biológica del menor, aseguró que no sabía de la ubicación de su hijo hasta que lo vio en el programa de televisión.



La mujer afirmó que no abandonó a Jackson y que no está interesada en ceder la custodia del menor a Esther Molina, su madrina.



“Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo. Yo le dije: ‘usted puede tener mucha plata, pero es mi hijo y no lo estoy regalando’”, le dijo al medio ‘El Pitazo’.



Pero el caso de Jackson sigue moviéndose, pues este viernes se conocieron las declaraciones de la ‘madrina’ del menor, quien aseguró que no quiere quitarle el niño a su madre ni quiere lucrarse con su talento.

Molina le dijo al medio ‘El Pitazo’ que ella llevó al menor al concurso de 'Caracol' con el consentimiento y la firma de su madre Reina Maramara.



“La mamá estuvo de acuerdo y me firmó los papeles para poder inscribirlo en Caracol”, afirmó la mujer, desmintiendo que la madre desconociera del reality y de la ubicación de su hijo en el país.



El padrastro de Jackson, José Gregorio Carrasco, también confirmó esta versión al medio citado y afirmó que el niño le pidió a su madre que autorizara su participación en el programa.



“El niño le dijo: ‘mamá, dame la firma, por favor. Hazlo por mí, yo quiero ser algo en la vida y cumplir mi sueño’. Entonces mi esposa se lo firmó”, dijo Carrasco.



Esther Molina también contó la historia de cómo conoció y acogió al pequeño Jackson y recordó que la primera vez que lo escuchó cantar fue en Arauca, en diciembre de 2019, cuando el niño llegó a su tienda de accesorios para celulares para que lo dejaran cantar.



“Él llegó para que lo dejaran cantar y que le regalaran algo y, en ese momento, hubo una conexión entre los dos y decido ayudarle”, le dijo a ‘El Pitazo’.

Molina contó que desde ese momento se conmovió con el caso y la historia del menor. También afirmó que tiene mucho aprecio por Jackson y que no es el único niño al que ha ayudado, pues se considera “una mujer altruista”.



La mujer también se refirió a la custodia del menor y afirmó que en este momento hay un proceso abierto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que ella tiene provisionalmente la custodia del menor.



Por último, Molina aseguró que la participación de Jackson en el reality lo ha hecho muy feliz .



“El niño se siente muy orgulloso de que Dios le haya dado ese talento; está súper contento de estar aquí con nosotros (...) son muchas personas aquí en Arauca que lo han apoyado y que se sienten orgullosos de que él esté aquí en Colombia y haya ido a representar no solamente a Venezuela sino también a Arauca”, afirmó.



