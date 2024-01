‘La voz Kids’: la historia del niño que lo intentó por seis años hasta conseguirlo

El reality de 'La voz Kids', producido por Canal Caracol, ha conmovido a millones de colombianos al mostrar las historias de diferentes niños del país, muchas de estas suelen estar llenas de esperanza, dedicación y mucho talento.



Sin embargo, en los últimos capítulos el país se sorprendió con la historia de Santiago Serna Marín, quien llamo la atención de Greeicy Rendón y Aleks Syntek al interpretar la canción 'Como Quien Pierde Una Estrella' de Alejandro Fernández.

En el programa comentaron que Santiago demostró su amor por la música desde muy pequeño, exactamente desde que tenía 4 años. Según el relato de su madre, ella inscribió a su hijo seis veces al reality musical sin obtener ninguna respuesta.



"Cuando él empezó a ver videos de 'La Voz Kids', a los 4 años', cuando de un momento a otro me dice: 'Mamá, como le parece que yo sé cantar', y yo: '¿usted sabe cantar? (...) cuando empieza a cantar 'La Mochila Azul', y yo: 'Mi niño sabe cantar' y ahí empezó todo", le contó la madre de Santiago al presentador Ivan Lalinde.



Sin embargo, la séptima edición de este programa le dio la oportunidad de presentarse en el diamante de 'La Voz Kids'. "Siempre quise estar aquí, siempre quise aparecer en la tele para que la gente me aplauda y me dé mucha felicidad", comentó Santiago antes de salir al escenario.

Con su interpretación de 'Como Quien Pierde Una Estrella' de Alejandro Fernández logró que Greeicy Rendón y Aleks Syntek voltearan sus sillas y lo invitaran a hacer parte de su equipo.



Por su parte, la cantante caleña le dijo que su voz era muy linda, pero tenía ciertos aspectos por mejorar, pero estaba segura de que juntos podrían crecer y llegar muy lejos en la competencia.



En cambio, el mexicano le comentó que su voz es parecida a la Alejandro y que él sería una ficha clave para el programa. Al final, Syntek ganó la batalla contra Greeicy y fichó a Santiago en su equipo.

