'La voz kids': indignación por el ‘feo’ que le hicieron los entrenadores al grupo Tagua

Cada noche, los colombianos se conectan, de lunes a viernes, a las 8 p.m., para ver el concurso de canto 'La voz kids', un formato que reúne los talentos de varios niños del país. Ellos son elegidos por los tres jurados de la temporada: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, y acompañados por los presentadores: Laura Tobón e Iván Lalinde.

¿Cuál fue la situación que molestó a los televidentes?

Las audiciones a ciegas es uno de los momentos favoritos durante la competencia. En este se conoce el talento de los niños y la elección de su equipo. Para la sexta temporada de 'La voz kids', un formato producido por Caracol Televisión, varias son las sorpresas que se han visto.

Recientemente, los televidentes pudieron fascinarse con la participación de un cuarteto de niños que se robaron los corazones, la noche del 31 de enero. Ellos interpretaron el tema 'Chiquitita', canción conocida por ser cantada por la banda ABBA.

Los pequeños vinieron uniformados, usaban una camisa roja y un pantalón negro, y se apodaron como el grupo Tagua. Durante su participación en 'el diamante', fueron varios los aplausos que recibieron por parte del público.

Sin embargo, a pesar de su gran talento, ninguno de los tres jurados pulsó el botón rojo para darles la oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Tras esto, varias personas se pronunciaron en las redes sociales y mostraron su descontento por no haberlos pasado a la próxima etapa.

Entre las reacciones, acompañadas de memes en la aplicación X, se destacaron algunos mensajes: "Cómo es que no se van a voltear", "Miren su bailecito" y "Me vas a decir Cepeda que por pequeños errores de coordinación no los pasaron, pero si han pasado un poco con voz de tarro".

Me vas a decir Cepeda que por pequeños errores de coordinacion no los pasaron pero si han pasado un poco con voz de tarro. Increible#LaVozKids pic.twitter.com/fPvxtD69Md — Maru TV 🇨🇴 🇳🇬 (@MaruTVCol) February 1, 2024

La agrupación 'Carranga kids' que cautivó a los jurados

Los concursantes tienen la oportunidad de participar en solitario o en una agrupación. Aunque el grupo Tagua no pasó. Hace unos días, se vio la participación de 'Los carranga kids', una agrupación conformada por cuatro niños.



Ellos cautivaron con la canción 'La gallina mellicera', una balada del conocido cantautor colombiano Jorge Velosa, uno de los mayores exponentes del género. Los tres jurados voltearon su silla para darles una oportunidad. Durante la deliberación, los niños eligieron irse con Andrés Cepeda.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO