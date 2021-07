Exparticipante de ‘La Voz Teens’, reveló que es alcohólica en recuperación

‘La Voz' se ha convertido en uno de los programas de concurso más conocidos en el mundo entero. Sus diferentes versiones han permitido a miles de talentos ocultos darse a conocer en plataformas digitales y a través de pantallas nacionales.



La versión más reciente en Colombia es ‘La Voz Kids’, programa de talento infantil que lleva apenas una semana y ha logrado grandes índices de audiencia en las noches entre semana en el canal ‘Caracol Televisión’.



Los seguidores de todas las temporadas han evidenciado las versiones que han salido: ‘La Voz’, para adultos, ‘La Voz Kids’, para niños, la recién lanzada ‘La Voz Senior’, para adultos mayores, y ‘La Voz Teens’, para jóvenes.



Esta última fue lanzada en 2016, año en el que miles de televidentes quedaron encantados con la presentación de la concursante colombo-canadiense Nikki Garden, quien interpretó una versión instrumental tocada a piano de la canción ‘Creep’, de la banda británica Radiohead.

Desde aquel momento la joven cantante, que actualmente ya tiene 21 años, ha seguido en el mundo de la música y ha lanzado sus propias canciones en plataformas como YouTube y Spotify. Sin embargo, recientemente a través de una transmisión en vivo, realizada desde su cuenta oficial de Instagram, compartió que tuvo problemas de alcoholismo.



“Pedir ayuda no es fácil. Me interné el 4 de marzo de este año. Fueron dos meses. Durante ese proceso llegué a la gran conclusión de que tengo un problema de alcoholismo. Soy adicta en recuperación”, precisó la exparicipante.



En el mismo anuncio mencionó que su ingesta de bebidas etílicas aumentó como consecuencia a las afectaciones que trajo la pandemia del coronavirus a su salud mental.



“Yo no me daba cuenta. Si yo me sentía mal me tomaba un trago. La persona que soy hoy tiene sueños distintos. No le voy a meter más gasolina al asunto de llegar al estrellato. Los sueños cambian”, agregó la estudiante de Producción de Audio y Composición para Cine en la Universidad de los Andes.

Algunos de sus seguidores le han dejado comentarios de aliento, esperando que su proceso de desintoxicación se adelante sin ningún percance y que su recuperación se logre sin frustración. Adicionalmente, han expresado su apoyo a la cantante y le han escrito mensajes con sus buenos deseos.



