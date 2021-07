'La Voz Kids': ¿cuándo se estrena y quienes serán los presentadores?

Cada vez falta menos para que regrese La Voz Kids, uno de los programas musicales más populares e importantes del país.



La fecha de estreno de este reality, que con los años se ha ganado el corazón de los televidente, será el próximo 21 de julio por Caracol Televisión a las 8 p. m.



(Además: Laura Acuña revela cómo llegó al canal Caracol)

Y a medida que se va acercando la fecha de estreno, vamos conociendo más detalles de lo que será esta nueva temporada.



Hace unas semanas se conoció que a Laura Tobón, quien ha conducido varias temporadas, la acompañará la presentadora Laura Acuña, quien durante años fue una de las principales figuras del canal RCN.



"Aterrizó @lavozkidscolombia muy pronto en las noches de todos los colombianos! Un proyecto lleno de amor y talento . Los esperamos muy pronto en @caracoltv @laura_tobon", escribió Acuña en su cuenta de Instagram.

(Lea también: Conozca a los nuevos jurados de ‘La Voz Colombia’)



Además, recientemente Caracol reveló quiénes serán los jurados de esta nueva emisión.



Se trata del cantante bogotano Andrés Cepeda, quien ya ha participado en varias ocasiones en La Voz. Con él estarán la española Natalia Jiménez y el mexicano Jesús Navarro, quienes debutarán en el programa.



Jiménez ha sido vocalista de la agrupación La quinta estación y ha obtenido múltiples reconocimientos a nivel internacional. Navarro, por su parte, es vocalista de Reik.



(Le puede interesar: Laura Acuña estará en 'La voz kids' y 'La voz senior')



"No estamos compitiendo por ganar nosotros, nuestra prioridad es destacar el talento de los niños y encontrar la mejor voz, no que alguno de los tres se lleve el honor de ser el entrenador ganador, sino que nuestros chicos brillen. Por eso, hasta ahora, lo que me he encontrado con mis compañeros es una buenísima disposición y un gran compañerismo", dijo Cepeda en una publicación de Caracol.