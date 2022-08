‘La voz Kids’ sigue cautivando al público colombiano con las presentaciones musicales de los niños y niñas del país. Cada pequeño llega con su particular estilo musical en búsqueda de endulzar el oído de los tres jurados del certamen: Andrés Cepeda, Kany García y ‘Nacho’.



Durante lo corrido de esta nueva temporada se han podido escuchar voces extraordinarias, ver historias de vida conmovedoras, pero sobre todo, presenciar la particular forma de ser de los infantes que llegan al centro del diamante a sacar una sonrisa a los espectadores y a los artistas.

Tal fue el caso de Jacobo y Victoria, una pareja de hermanos, que llegaron a la audición a ciegas a cantar ‘Un año’, del cantante Sebastián Yatra en colaboración con Drake. Lo que llamó la atención fue su sincronía a la hora de cantar juntos y la habilidad de uno de ellos para tocar el piano a su corta edad.



Su presentación llevó a ‘Nacho’ a voltear su silla y bloquear a Andrés Cepeda para que no pudiera entrar en la disputa por llevarse a los niños a su equipo. Ante el hecho, los mellizos aseguraron su puesto de manera inmediata a la siguiente fase del reality en el equipo del intérprete de ‘No te vas’.



Al terminar su presentación, se notaba la felicidad en el rostro de Jacobo y Victoria por el triunfo que consiguieron; sin embargo, al momento de retirarse del escenario se presentó una pequeña discusión que tuvo que ser intervenida por su nuevo mentor.

Resulta que el encontrón se dio porque Jacobo mencionó que tenían unos regalos para entregar a los jurados, pero que su hermana no quería que se entregarán en ese momento. La controversia invadió el diamante porque no se pusieron de acuerdo si los detalles serían entregados en el camerino o en plena transmisión.



Nacho tuvo que ir a la tarima y calmar los ánimos entre los pequeños pidiéndoles calma: “Un momento, no podemos comenzar esta sociedad discutiendo. Esos regalos me los dan en el camerino”, comentó el artista de forma jocosa.



Tanco Kany García, Andrés Cepeda, el público y los padres de los pequeños cantantes soltaron la carcajada por lo gracioso que se tornó la tierna discusión que estaban teniendo.

