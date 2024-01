La Voz Kids: Cepeda, Syntek y Greeicy contaron los apodos que tenían cuando eran niños

El pasado 9 de enero de 2024 regresó a las noches de la televisión uno de los programas de canto favoritos por los colombianos: 'La Voz Kids', un 'reality' producido por Caracol Televisión en el que se elige a un grupo de niños por sus cualidades vocales y su talento musical.

El 30 de septiembre de 2023 se cerraron las inscripciones a la convocatoria de la nueva temporada del programa de canto. Este buscaba a los mejores talentos de niños colombianos entre los 5 y 15 años.

El formato consta de cuatro etapas: las audiciones a ciegas, las batallas, los 'knockouts' y la final. Durante esta trayectoria, los participantes serán guiados por un entrenador y un equipo de asesores que son conocidos por ser cantantes.



Durante los primeros capítulos, los jurados de la séptima temporada de la Voz Kids Colombia: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, han mostrado gran emoción por medio de sus redes sociales. También, los presentadores del reality han sido parte importante en la presentación de los pequeños artistas.



También, durante las audiciones a ciegas, los pequeños concursantes comparten con Colombia, sus historias de vida y diferentes pasiones, recientemente, llegó al diamante de ‘La Voz Kids’, Sara Camila Matos, quien al presentarse, le pide ayuda a los tres cantantes del jurado para escoger su nombre artístico.



Aunque solo Aleks Syntek volteó su silla y le dio el paso a la siguiente fase de La Voz Kids, la pequeña, decide interrogar a los jurados sobre cuál sería el mejor nombre artístico que ella podría elegir, pues ella tiene dudas entre Sara y Mila (por Camila), tras esto, los tres miembros del jurado concuerdan en que ‘Mila’ es un nombre muy original y poco común.

¿Cuáles eran los apodos de Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek cuándo estaban en el colegio?

Todo no terminó ahí, pues no lo pensó dos veces y le preguntó a los jurados cómo los llamaban en el colegio, es decir, cuál era el apodo que tenían, cuándo eran pequeños.



De inmediato, entre risas, Andrés Cepeda tomó la palabra y aseguró que cuándo estaba en el colegio le decían y aún hay personas que le dicen ‘Tostao’, porque según él “era muy inquieto, necio, como si tuviera los cables tostaos”.



De igual modo, la caleña, Greeicy Rendón, aseguró que ella no tenía apodo, pero que cuándo era pequeña sus amigos del colegio y familiares la llamaban ‘Yeliana’ (por su segundo nombre), lo que es raro es que no le gustaba su segundo nombre hasta hace pocos meses.



Cuándo llegó el momento de Aleks Syntek confesar su apodo, de una manera muy graciosa y entre risas, aseguró que en el colegio le decían: “‘ay, ya, cállate, cállate, que me desesperas’, porque decían que me parecía a Kiko y además, hablaba hasta por los codos”.

