Esta temporada de ‘La Voz Kids’, transmitida por el ‘Canal Caracol’, ha traído muchas sorpresas y grandes enseñanzas para los espectadores. Esta vez fue el turno de Camilo Montoya, un niño antioqueño de 10 años que conmovió al público cuando interpretó una canción que compuso con su padre en honor a su madre fallecida.

‘La Voz Kids’ es uno de los programas de talentos más vistos en Colombia. En esta edición, varios niños se presentan en una audición a ciegas, ya que las sillas de los jurados están de espaldas, y deben cautivarlos con sus melodiosas voces e historias de vida.



Los jueces de esta temporada son los cantantes Andrés Cepeda, Kany García e Ignacio Mendoza, más conocido como ‘Nacho’. Los tres deberán escoger los mejores talentos que se presenten al programa y tendrán que llevarlos a la competencia entre ellos, en la que se debatirá quien será el ganador del concurso.

Jhonatan Camilo Montoya



En el capítulo del pasado 18 de julio, Jhonatan Camilo Montoya, un niño oriundo de Apartadó, Antioquia, llegó a la tarima de ‘La Voz Kids’ para impresionar a todos con su melodiosa voz y para relatar, mediante la música, su conmovedora historia.



El pequeño iluminó el escenario interpretando su propia canción, la cual contaba cómo su madre había fallecido en un bombardeo durante un combate entre el ejército y la guerrilla: “Solo le pido a Dios que a mi madrecita la tengas contigo”.



Lo conmovedor de esta obra no fue solo la historia de la madre de Camilo, sino también el mensaje de reflexión que invitaba a luchar por la paz, a dejar las armas y a construir un mundo mejor a través de la música y el arte: “No quiero más niños huerfanitos”.



El primero en voltear su silla fue Nacho, quien se mostró impresionado por la voz del niño. Después, Kany quiso ver la cara de quien interpretaba tan melodiosa canción y, por último -antes de que finalizara la presentación-, Cepeda oprimió el botón y quedó frente a frente con el vocalista.

Cuando finalizó el show, los jurados, entre lágrimas, aprovecharon para darle un mensaje de apoyo al pequeño cantante y reconocieron su gran labor al representar a todos los que han sido víctimas del conflicto armado.



Los tres se levantaron de sus asientos para darle un abrazo colectivo a Camilo. El primero en pronunciarse fue Cepeda, quien aseguró: “En medio de tanto dolor que hemos vivido también hay esperanza en niños como tú y en las personas que quieren que no haya más guerra”.



“También nos recuerdas que la música es un camino para que los niños se alejen de la guerra y puedan cantar cosas bonitas”, concluyó sollozando.



Después, Kany le dijo al pequeño que su mamá siempre lo estaría acompañando, sin importar dónde esté, que ella va a estar apoyándolo y que, ahora, está muy orgullosa de él.



“Eres un valiente porque entiendes a tu corta edad que tu pasado o el pasado de tus padres no puede condicionar tu futuro, y estás dando el ejemplo de que los instrumentos musicales son armas que dan vida y que dan sonrisas”, afirmó Nacho desde su silla.

Camilo Montoya recibiendo el cálido abrazo de los jurados de 'La Voz Kids' después de su presentación. Foto: Canal Caracol

Por último, cuando llegó el momento para que Camilo decidiera a qué equipo entraría, improvisó una pequeña trova que concluyó diciendo: “Yo me voy es con Cepeda”. El intérprete bogotano se levantó de su puesto emocionado para darle un cálido abrazo al niño y darle la bienvenida al concurso.

¿Qué pasó con la madre de Camilo?

Según contó el padre del pequeño en una entrevista antes de la audición, su familia tuvo un pasado turbulento debido a las pocas oportunidades y a la violencia que se vivía antes en el municipio de Apartadó.

“Terminé en la guerrilla obligado, eso no estaba entre mis planes y no había otra opción. La mamá de mi hijo estaba en otro frente. (...) Los paramilitares estaban en el pueblo y la única opción era entrar a la guerrilla. Lo que sabe Camilo de su madre es lo que le he contado, que murió en un bombardeo”, aseguró el hombre.



Camilo mostró, en su entrevista, una pequeña foto que guarda de su madre. Aunque tiene pocos recuerdos de ella -porque cuando ella falleció él estaba muy pequeño-, sus ojos brotan lágrimas cuando piensa en ella. Sin embargo, él sabe que debe estar feliz, persistir y luchar por su sueño para que su madre esté orgullosa de él.

