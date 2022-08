Andrés Cepeda es uno de los jurados más queridos del concurso infantil. El bogotano es el único que se ha mantenido en todas las temporadas del programa desde que empezó su emisión en 2014.



Cepeda también suele ser uno de los favoritos de los niños, que congenian con él gracias a su carisma y sencillez. En un nuevo capítulo tuvo un momento de risas con una pequeña participante.



Elena Sánchez, de 7 años, llegó a ‘La Voz Kids’ para interpretar la canción ‘Florecita rockera’ de la banda Aterciopelados. Aunque su presentación no convenció a ninguno de los jurados, les aseguró un buen rato.



Tras no ser elegida, la menor conversó con los jurados y les contó algunos detalles de su vida. Explicó que escogió un tema de rock por preferencia de su papá, pero que a ella le gusta la música pop.



Andrés Cepeda quiso saber más de Elena y le preguntó cuál era su película favorita. Sin pensarlo mucho, la niña se decantó por la versión en persona del clásico de Disney, ‘Mulán’.



Para conocer sus gustos, el jurado interrogó a Elena sobre sus canciones preferidas de la banda sonora del filme. Incluso, el artista se atrevió a preguntarle si se sabía algunas de las que salieron en la película.



“No, porque en Mulán en persona no hay canciones”, contestó Elena Sánchez a lo que Cepeda respondió “Ay, cómo soy de bruto, claro”.



El momento generó risas entre los asistentes y burlas a la ingenuidad del jurado.

Cepeda en el set de grabación de la última temporada de 'La Voz Kids', junto a los otros jurados. Foto: Instagram: @andrescepeda

El entrenamiento de defensa personal

Antes de que se fuera, Kany García cuestionó a la menor sobre su gusto por el baile y los movimientos. Elena sorprendió a todos cuando señaló que practica Defensa Personal.



Andres Cepeda aprovechó para realizar algunos ejercicios con la pequeña y conocer sus habilidades en este deporte. Tras jugar unos segundos, Sánchez le realizó una llave con los brazos al artista.



“No, yo mejor no me meto con esta niña. Pero te felicito Elena, eres buenísima”, indicó el cantautor.



El episodio tiene más de 35 mil reproducciones en Youtube y fue aplaudido en redes por el humor de los jurados y su actitud con la concursante.

