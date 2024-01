La violencia y explotación que vivió 'Sol' de 'Chiquititas' tras el programa

La vida de Daniella Mastricchio, recordada por su papel de 'Sol' en la serie infantil argentina 'Chiquititas', no fue el cuento de hadas que muchos podrían imaginar. Tras alcanzar la fama en la década de los 90, su vida personal se vio envuelta en un entorno de violencia y malas decisiones financieras por parte de su familia.

La actriz, que debutó en 'Chiquititas' después de aparecer en una publicidad de sopas, vivió una infancia turbulenta marcada por la violencia doméstica.



En una entrevista con Tatiana Schapiro para 'Infobae', Mastricchio reveló los momentos de terror que vivió debido al alcoholismo y la violencia de su padre.



"Mi papá tenía problemas muy grandes de alcoholismo. Y se había puesto muy violento, hasta el punto de usar un arma. Una noche, a mí me puso un revólver en la cabeza…", confesó la actriz.

Despilfarro y desamor: la pérdida de su fortuna infantil



Paralelamente, los ingresos que generaba su participación en 'Chiquititas' fueron dilapidados por sus padres en lujos y excesos.



La familia amplió su casa, construyó una piscina y adquirió numerosos artículos de lujo. "No quedó nada, nada. (Mis padres) ampliaron la casa... Vivíamos bárbaro, no nos faltaba nada. Pero después ya empezaron los excesos de todo tipo", recordó Mastricchio.

Años después, al preguntar por su dinero, los padres de Mastricchio simplemente respondieron: “La gastamos, no quedó nada”. Incluso, promesas de dejarle una parte de la casa o un automóvil tras el divorcio quedaron en nada. "Y no me quedó nada. Nada. Ni las disculpas", lamentó la actriz.

Recuperación y renacimiento: un nuevo comienzo



Tras abandonar 'Chiquititas' en 1997 por decisión propia, Mastricchio se alejó del mundo artístico y trabajó en diferentes oficios para reconstruir su vida.



"La verdad es que trabajé toda mi vida, rompiéndome el alma, 12 horas en un shopping... Y llegué a construir mi casa", contó. Hoy en día, su madre vive en esa casa, mientras ella alquila.

Actualmente, Mastricchio ha retomado su pasión por la música, formando una banda y realizando shows solistas. Incluso ha reversionado "Tengo el corazón con agujeritos", un clásico de su etapa en 'Chiquititas'.



La ex-actriz está casada y es madre de tres hijos, aunque no mantiene relación con su madre. Su historia es un testimonio de resiliencia y superación frente a las adversidades vividas desde su infancia.

