La leyenda de la gimnasia artística Nadia Comaneci aún se mantiene como una de la atletas más icónicas de todo los tiempos.



En 1976, la deportista rumana conquistó a los jurados de los Juegos Olímpicos de Montreal con una puntuación perfecta, convirtiéndose en la primera atleta en alcanzar este récord con tan solo 14 años de edad.



A lo largo de su carrera, Comaneci fue definida por el mundo deportivo como la mejor gimnasta del siglo XX.

Nadia Comaneci recibió cuatro medallas. Foto: Archivo Particular

La niña que soñaba con volar

Según la revista 'Esquire', su pasión por la gimnasia inició porque Comaneci soñaba con volar. Le gustaba la sensación que sentía su cuerpo al bailar por los aires.



¡Era la libertad!, la cual después le fue arrebata durante el régimen comunista de Nicolae Ceaușescu, el dictador rumano que gobernó desde 1965 hasta su ejecución en 1989.



Comaneci tuvo que huir de Rumania hacia los Estados Unidos, luego de ganar las cuatro medallas que la llevaron a ser reconocida como el '10 perfecto', de acuerdo con el perfil que le realizó la periodista Ana Laura Lissardy para el libro 'Contra viento y marea: historias de conquistas imposibles'.



Conforme a el libro, la madre de Comaneci siempre creyó que el gusto de su hija por elevarse en los aires se debía a la carne de pájaro que consumió por primera vez cuando era niña.



De ahí nació su gusto por treparse a los árboles y balancearse de rama en rama cuando visitaba a su abuela.



"La libertad de movimiento era embriagadora", dice en su autobiografía, 'Letters to a Young Gymnast'.

El 10 perfecto

Cuando Nadia Comaneci tenía seis años, estaba lejos de imaginarse que llegaría a ser el Messi de la gimnasia, pero en el siglo XX .



Una mañana de invierno, la atleta conoció a Béla Károlyi, el entrenador que la acompañaría durante la mayor parte de su vida deportiva, y de quién se especulaba golpeaba a sus deportistas cuando perdían.



"El éxito en deporte es la repetición. Tienes que hacerlo muchas, muchas, veces. Pero antes de la repetición tienes que tener amor, y querer realmente hacer lo que vas a hacer. Después, entonces, sí la repetición. Porque para hacer esto tienes que tener pasión", sostuvo la atleta a Lissardy.

La mejor gimnasta del s XX https://t.co/vJpVxWXnb8 — Orquídea del Magdalena (@AngasCandangas7) March 31, 2023

Al parecer, Comaneci, con tan solo 14 años de edad, ya era de armas tomar y la perfección una virtud impuesta.



"Siempre me volvía loca conmigo misma cuando hacía algo mal. Me alteraba probablemente más yo que Béla".



Y agrega la gimnasta en la entrevista para el perfil de su vida: "Te dicen: 'Apuesto a que no puedes hacer diez de estos' y yo digo: 'Apuesto a que puedo hacer quince'. Siempre fue una competición conmigo misma"

​

Es la actitud que la hizo conquistar desde la adolescencia los marcadores de la victoria.



En los Juegos Olímpicos realizó una postura impecable en las paralelas obligatorias, donde se deslizó con precisión y rectitud. Acto que que ni el tablero oficial logró calificar, pues en este no se podía visualizar el número 10, por lo que al instante de mostrar la puntuación solo marco el número 1.0.



Esta situación no era ni entendida por la misma Comaneci, pues la algarabía en el estadio de Montreal no era acorde con el marcador, según la revista 'Esquire'.

No fue hasta que los jurados y la prensa la abordaron después de la competencia, para preguntarle qué se sentía ser la primera gimnasta en lograr un récord de 10 perfecto, que ella entendió que estaba siendo una estrella.



A partir de ese día, Nadia Comaneci, conquistó no solo los Juegos Olímpicos, sino los cielos del mundo deportivo.

🇷🇴#Rumania - En 1976, Nadia Comaneci obtuvo el primer 10 en unos juegos olímpicos. El marcador no estaba preparado para un 10 perfecto, porque solo tenía tres dígitos, ella demostró que la perfección sí existe. pic.twitter.com/P1ikmaWvgZ — DATOWORLD (@Datoworld) March 10, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

