Según la Cancillería, cerca de cinco millones de colombianos viven fuera del país, los destinos predilectos son Estados Unidos, España y Venezuela. Sin embargo, Canadá también está entre los países preferidos para migrar, gracias a que sus políticas migratorias son cada vez más flexibles, en especial para los jóvenes.



Ante esto, es cada vez más común ver a colombianos, y latinoamericanos en general, compartir sus experiencias en redes sociales, que van desde el trabajo que tienen hasta cómo afrontan la cotidianidad, como por ejemplo las temperaturas extremas que hay en ciertas zonas y temporadas.

Más recientemente, se ha viralizado en Tik Tok un video en el que un colombiano cuenta cómo es su día a día en este país de Norteamérica ya que trabaja lavando platos en un restaurante.



El usuario, que se identifica como Alejandro Castro, al comienzo del video indica que se gana 148 dólares canadienses al día, que son unos 481.351 pesos colombianos.



Su jornada inicia a las 09:30 a. m., aunque el restaurante en el que trabaja abre desde las 7 a. m., por lo que a esa hora ya hay varios platos por lavar. “Para poder empezar a lavar platos me toca ir a botar la basura, hay algunos cartones que siempre me colocan en la mitad cuando llegan pedidos, entonces reciclo”, señala.



Luego, explica que en la cocina tiene un chorro a presión con agua caliente, además de contar con una máquina que le permite lavarlos más rápido.

“Hay cuatro canecas en todo el restaurante y cuando se llenan las voy a botar, cada una, cada que tengo la oportunidad”, detalla.



Después, sobre las 12:45 p. m., se toma unos 15 minutos para almorzar, según cuenta. Luego, continúa lavando platos, mientras tanto, menciona que no es un trabajo del todo sencillo: “Resulta que ya estaba cansado, pero toca continuar”, comenta.



También explica que no solo debe lavar platos y otros utensilios como las tablas para picar, que lava con cloro y jabón, sino que también debe limpiar los tapetes, organizar más cajas y encargarse de la basura.



“No se descansa un solo minuto, siempre con amor y con cariño en todo lo que estás haciendo”, termina diciendo. La jornada finaliza a las 5:30 p. m.



El video ya cuenta con más de 408 mil reproducciones , 22 mil ‘me gusta’ y cerca de 283 comentarios, que en su mayoría concuerdan con el joven y aseguran que no es un trabajo fácil: “Yo trabajé como lavaplatos en Estados Unidos, la gente cree que es relajado, pero todo lo que toca hacer además de lavar platos”, “La verdadera realidad con mucho optimismo, mucho éxito” y “Ese trabajo es fuerte y agota como no tienen idea, pero lo bueno es que es un trabajo digno”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

