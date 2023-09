Durante décadas la música, la cultura y la gastronomía han sido un puente que une a Colombia y México. En los años 80 y 90 cantantes como Juan Gabriel, Luis Miguel y Vicente Fernández fueron muy populares en Colombia, de igual manera, esta época fue considerada como la del mayor auge del narcotráfico en el país.

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue uno de los narcotraficantes más conocidos de la década de los 80 e inicios de los 90, en Colombia y el mundo. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Rionegro, Antioquia. Escobar comenzó su carrera delictiva desde muy joven, pues por medio del contrabando de productos ilegales, logró acumular una inmensa fortuna que le permitió establecer un ‘imperio del narcotráfico’.

De igual manera, en los años 80, Juan Gabriel o ‘El Divo de Juárez’ experimentó un gran éxito y reconocimiento en Colombia. Su música y talento cautivaron al público colombiano, por lo que se convirtió en uno de los artistas más populares de la época.



El estilo único y la voz inconfundible del mexicano resonaron en todo el país y sus canciones se escuchaban en todas partes, desde las emisoras de radio hasta las fiestas y discotecas. Su música abarcaba una amplia gama de géneros, desde baladas románticas hasta ritmos más enérgicos y bailables.



Recientemente, la periodista mexicana Anabel Hernández, en su libro titulado ‘Las señoras del narco. Amar el infierno’, reveló detalles de las relaciones que sostenía Pablo Escobar con varias personalidades de la farándula internacional, entre ellos Juan Gabriel.

En esta publicación, Hernández afirma que Juan Gabriel hizo un concierto privado para Arturo Beltrán Leyva uno de los principales miembros del cártel Beltrán Leyva, principales ‘enemigos’ del cártel de Sinaloa.



La escritora reseña que esta no fue la única presentación que ‘El Divo de Juárez’ hizo para los carteles del narcotráfico, pues existen historias que relacionan al artista con dos de los narcotraficantes más reconocidos del crimen en Colombia.

El día que Juan Gabriel besó a Pablo Escobar

La periodista de investigación, aseguró en su libro que Juan Gabriel fue uno de los principales artistas en una lujosa fiesta que Ernesto Rafael Fonseca o ‘Don Neto’, quien además era el jefe del cártel de Guadalajara realizó para recibir a Pablo Escobar Gaviria en su país.

El artista mexicano falleció el 28 de agosto de 2016. Foto: Fernando Aceves. EFE

Se menciona que además de interpretar su reconocido repertorio, Juan Gabriel fue ‘retado’ a besar a Pablo Escobar Gaviria durante su presentación, a cambio de esto, el cantante recibiría un millón de dólares y la ‘seguridad’ de que su vida no estaría en peligro.



“Uno de los acompañantes de Escobar que tenía la confianza para jugarle bromas pesadas se acercó a Juan Gabriel y le ofreció un millón de dólares si le daba un beso al capo colombiano”, se lee en el libro.

Hernández reseña que aunque la propuesta la generó un poco de miedo al ‘Divo de Juárez’, este aceptó y tras finalizar uno de sus éxitos, Juan Gabriel se acercó a Escobar y le dio un beso en la boca, así mismo, menciona que esta ‘broma’ no fue tomada de buena manera por el líder del cártel de Medellín, quién de inmediato agarró su arma y apuntando contra el artista mexicano.



Se menciona que de inmediato los demás asistentes a la fiesta le explicaron a Escobar que se trataba de una ‘broma’ y este se calmó, sin embargo, Juan Gabriel no confió en el ‘perdón’ del narcotraficante y se marchó del evento, antes de que este cambiara de opinión.



“Juan Gabriel no continuó el show y se esfumó antes de que Escobar cambiara de opinión”, reseña la periodista en su libro.

La caída de Escobar



La caída de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más crueles y despiadados de la historia, fue un acontecimiento que sacudió a Colombia y al mundo entero. Conocido como el líder del cártel de Medellín, Escobar acumuló una vasta fortuna y poder a través de su imperio del narcotráfico. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin el 2 de diciembre de 1993.

Pablo Emilio Escobar Gaviria murió a los 44 años de edad. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO

Esta operación fue el resultado de un arduo y peligroso trabajo llevado a cabo por las autoridades colombianas, en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos o la DEA. Durante años, Pablo Escobar Gaviria logró evadir la justicia internacional, corrompiendo a funcionarios y llevando a cabo una sangrienta guerra contra aquellos que se atrevían a desafiarlo.



La operación para capturar al líder del cártel de Medellín fue liderada por el Bloque de Búsqueda, un grupo especial conformado por miembros del ejército, la policía y la DEA. Utilizando tecnología avanzada y estrategias de inteligencia, lograron rastrear al narcotraficante hasta su escondite en la ciudad de Medellín.



El enfrentamiento final ocurrió en la madrugada del 2 de diciembre de 1993, cuando las fuerzas de seguridad rodearon la residencia en la que Escobar se encontraba escondido. La batalla que siguió fue intensa y sangrienta, pero finalmente, después de horas de enfrentamiento, Escobar fue abatido.

