La vez que Harold Lozano engañó al Real Madrid de Zidane imitando el silbato del árbitro

John Harold Lozano es un reconocido exfutbolista colombiano que durante su carrera deportiva se destacó como mediocampista. Nació el 30 de marzo de 1972 en Cali, Valle del Cauca y durante las décadas de los 90 y los 2000 tuvo una carrera exitosa, jugando en varios clubes como: América de Cali, Sociedade Esportiva Palmeiras (Brasil), Club América (México), Real Valladolid, RCD Mallorca (España) y CF Pachuca (México).

El vallecaucano representó a Colombia a nivel internacional, disputando 48 partidos internacionales en un lapso de diez años. Participó en las Copas Mundiales de la FIFA de 1994 y 1998 y también jugó en tres ediciones de la Copa América: 1993, 1995 y 1999.

Han pasado 20 años desde su retiro oficial de las canchas, sin embargo, hay una particular anécdota que ha pasado de generación en generación, y ocurrió ante un equipo que es considerado uno de los mejores clubes del mundo, el Real Madrid.

En los últimos días, el caleño recordó cómo ocurrió una picardía que le permitió anotar el ‘gol más fácil del mundo’, según relató.

Era el 29 de septiembre de 2001 cuando John Harold Lozano se enfrentaba con su equipo, el Real Valladolid, ante Real Madrid, que en esa época tenía grandes figuras como: Figo, Zidane, Roberto Carlos, entre otros.

Harold Lozano recuerda que en esa oportunidad fue titular en ese encuentro, y aunque el equipo merengue era el gran favorito, el equipo del colombiano pudo empatar 2-2.

Se sabe que la acción del segundo gol marcado por el Real Valladolid, de España fue resultado de una ‘pequeña broma’ del vallecaucano, quien siempre ha tenido una gran habilidad para imitar el sonido del silbato del árbitro.

“Pasó en ese partido contra Real Madrid, ese día jugamos en el Bernabéu y quedamos 2-2. Le hicieron una falta a un compañero, el árbitro no la pita, pero yo sí. Los jugadores del Madrid se quedaron quietos, pero mis compañeros no, ellos sabían que era yo. Ellos siguieron toda la secuencia y fue el gol más fácil del mundo. Los jugadores del Real Madrid fueron a hacerle el reclamo al árbitro y él les dijo ‘yo no he pitado’”, recordó en el programa The Suso's Show.

“Uno de mis compañeros me vino a abrazar, yo le dije ‘no me abrace, me vas a vender’. Porque todos venían a abrazarme a mí y no al que hizo el gol. Se acabó el partido, yo fui al vestuario y Roberto Carlos dijo ‘eso tuvo que haber sido algún sudamericano’. Él me está mirando y me dice ¿fuiste tú, Harold?, le dije que sí y me dijo ‘está bien, está legal’”, relató el exjugador.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

