¿Drácula era real? La historia del ser más cruel y maligno

Las historias de vampiros y seres nocturnos que no pueden descansar en paz han estado presentes en los imaginarios humanos desde muchas generaciones atrás.



Al parecer, las supersticiones y los mitos de personajes malignos y ‘chupasangres’ empezaron hace alrededor de seiscientos años antes de nuestra era.

De hecho, cada parte del mundo tenía a su propio demonio volador.



Acadios y asirios, hebreos, árabes, griegos y europeos, en fin: todos creían en seres con las tenebrosas características de ese que, al menos en la actualidad, se popularizó bajo el nombre de 'Drácula'.



Según los registros históricos, los acadios y asirios contaban que habían muertos que no logran descansar en sus tumbas y salían en las noches para caminar sobre la Tierra.



Los árabes, por su parte, los llamaban ‘Guls’. Eran demonios que habitaban en lugares oscuros y se alimentaban de cadáveres.



Los griegos creían en las empusas, guardianas del Hades y criaturas capaces de cambiar de apariencia para seducir a los hombres y beber su sangre.

Facebook Twitter Linkedin

Los cementerios eran los mejores lugares para este tipo de criaturas. Foto: iStock

Algo similar a Lilith, en la cultura hebrea. Considerada la primera mujer demoníaca que se convirtió en un ser maligno para raptar a los niños de sus cunas y beber su sangre.



Se podría decir, entonces, que el conde 'Drácula' es una conjunción de las características de estos seres mitológicos.



(Lea también: Familia convirtió su casa en un cementerio para celebrar el Halloween).



Eso sí: lo más cercano a un 'Drácula' ‘de la vida real’ era Vlad Teples, un hombre que empalaba a sus víctimas y las cocinaba en calderos.



Algo parecido a un ‘demonio en vida’.



Con esos condimentos históricos a la mano, con el horror de la historia ‘bajo la manga’, solo quedaba darle forma al vampiro contemporáneo.

Drácula: La novela Bram Stoker

Facebook Twitter Linkedin

Drácula significa diablo y el apodo le era concedido a las personas despiadadas. Foto: iStock

Para hablar del conde más reconocido en el mundo del terror se debe hacer referencia a Bram Stoker, un escritor irlandés que publicó la influyente novela homónima en 1897.



El texto de Stoker habla de un vampiro con superpoderes que llega a Inglaterra. En 1880, según registros, el escritor estuvo en la costa de Whitby y con ello se inspiró.



De hecho, en la zona ‘construyó’ el ideario de lo que hoy conocemos como vampiro.



“Tal vez entraba en el estudio de un fotógrafo local o hablaba con algún pescador. Tal vez bajaba hasta la abadía en ruinas o cruza hasta el antiguo cementerio”, publicó la revista ‘Esquire’ sobre la rutina del irlandés.



(Siga leyendo: Siete escenas 'ofensivas' del cine que tuvieron que ser cambiadas).



Una mañana, el autor llegó a la biblioteca municipal y nació el personaje.



Drácula empezaba a existir.

Nacimiento del Conde Drácula

Facebook Twitter Linkedin

Bram Stoker, un escritor irlandés que publicó la influyente novela homónima en 1897 Foto: iStock

Las notas de Bram Stoker contenían muchísima información. Él fue quien ‘patentó’ los superpoderes del conde Vampiro, entre los cuales estaba ver en la oscuridad, superfuerza, cambiar de tamaño y control de las ratas.



Sin embargo, cuando llegó a la biblioteca tomó un pequeño libro escrito por William Wilkinson, llamado ‘An account of the principalities of Walacchia’. En español, ‘Un informe al respecto de las regiones de Valaquia y Moldavia’.



Después de darle una ojeada al libro, según la revista ‘Esquire’, el escritor encontró en la página 17 algo que decía: “Ladislao, rey de Hungría, preparándose para hacer la guerra contra los turcos, comprometió al voivoda Drácula para que se aliara con él...”.



(Le puede interesar: Posesiones y otros ataques que hace el demonio, según un exorcista).



De repente el autor de la novela notó que Drácula era un nombre con una sonoridad bastante particular.



Además, su significado es ‘diablo’ en el idioma Valaco. Según la revista ‘Esquire’, “los valacos acostumbraban a darle ese nombre a cualquier persona que se hiciera notar, bien por su valor, su crueldad o su astucia”.



Entonces la palabra vampiro fue modificada por Drácula.

Facebook Twitter Linkedin

Nosferatu: Una sinfonía del horror (1922) Foto: Kino Lorber

¿Drácula existió en la vida real?

Facebook Twitter Linkedin

Vlad Tepes, también conocido como ‘Vlad el Empalador’ Foto: iStock

La pregunta del millón es si el personaje más temido y dueño de las pesadillas de los humanos realmente existió o es un invento.



Según historiadores, la vida de Drácula es bastante parecida a la de un rey que comandó las tierras de Valaquia en los años 1456 a 1462, llamado Vlad Tepes.



Aunque su reinado fue relativamente corto, cometió actos atroces, crueles y despiadados.



Por esta razón también era conocido como ‘Vlad el Empalador’ o ‘Vlad Drácula’. Su sadismo lo convirtió en el rey más temido por sus enemigos.



(Le recomendamos: Obispo abandona el clero para amar a escritora satánica).



Según el portal de ‘National Geographic’, “se calcula que en sus tres períodos de gobierno ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento”.

Facebook Twitter Linkedin

Drácula (Christopher Lee) 1958. Foto: Rank / Universal

¿El escritor se basó en Vlad Tepes?

Facebook Twitter Linkedin

Vlad Tepes, también concoido como ‘Vlad Drácula’ Foto: iStock

Los historiadores han intentado crear una conexión entre Vlad Tepes y Drácula. Sin embargo, tienden a ser un poco forzadas.



No está comprobado que el escritor Bram Stoker se haya inspirado en este rey, pues Drácula significaba diablo y el apodo le era concedido a las personas despiadadas.



Tal vez su sonoridad o el significado fue lo que atrapó al autor de la novela para llamarlo así. Incluso, en ninguna parte del ejemplar se menciona a Vlad Tepes o de su época.



No obstante, la relación entre los dos es algo que se vende en el cine, la televisión y los medios de comunicación.



De hecho, en 1973 se realizó la película de culto Drácula, de Bram Stoker, donde por primera vez se ligan las vidas de estos dos personajes.



En todo caso, el Drácula de Stoker y de la cultura popular no es sino el conjunto de varias creencias que, a lo largo de la historia, le helaron la sangre a más de uno.

Facebook Twitter Linkedin

Bram Stoker's Dracula (1974). Foto: CBS

Más noticias

Halloween: Estos son los lugares más horripilantes de todo el mundo

Las películas más escalofriantes del mundo para ver en octubre

Así puede cambiar el ícono de WhatsApp con un diseño para Halloween

Halloween: maquillajes de rostro impactantes en TikTok

¿Existe la isla de 'El juego del calamar'? Esto pasa al buscarla en Google

Tendencias EL TIEMPO