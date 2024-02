‘Jamás he llegado a eso’: ‘La Tremenda’ dice que relato de abuso a su pareja no es real

Toda una polémica surgió en redes sociales luego de que se diera a conocer un controversial video en el que la creadora de contenido conocida como ‘La Tremenda’ contara que, dado que su pareja se estaba negando a realizar ciertas prácticas sexuales con ella, decidió agregarle una sustancia en la bebida para que quedara inconsciente y así poder cumplir sus deseos.



(Además: Polémica por influencer que confesó haber drogado y abusado de su novio: 'Ni se movió').

La misma mujer, cuyo nombre de pila es Dailyn Montañez, dio detalles en un podcast en el que estaba invitada junto a su pareja Jordan Galván.



Luego de que se viralizara el video de la supuesta confesión, en redes comenzó a ser criticada no solo por drogar a Galván, sino por haber abusado sexualmente de él, según lo dijo en dicha entrevista.



Ante la ola de críticas, Montañez compartió un video en redes sociales, donde aseguró que la historia que contó en el podcast había sido una estrategia publicitaria y que en realidad no había pasado. “Pido disculpas públicas por esta situación”, escribió en la descripción.



(No deje de leer: Estiwar G encontró el motel más barato de Bogotá, cuesta 15 mil pesos: ¿qué ofrece?).

Facebook Twitter Linkedin

Con una sustancia en una bebida, la mujer pido acceder sin consetimiento a su pareja Foto: Youtube

“En redes sociales me encuentro con comentarios horribles, estoy en shock, estoy impresionada. Jamás pensé recibir esos comentarios tan fuertes, tan malos”, comenzó diciendo ‘La Tremenda’.



“Pero yo sé que en parte es culpa mía por haber hablado de estos temas en un podcast, algo que no es real. Nos dejamos llevar por las emociones. Yo no soy ni una violadora, maltratadora ni manipuladora. En la relación tenemos problemas, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”, agregó la mujer, estando en compañía de su pareja, con quien se casó recientemente.



(También: Mujer causa polémica al masajear cerditos y luego comérselos: ‘Reporten la cuenta’).



A lo largo del video, también aclaró que no le había faltado al respeto a su pareja de esa manera y rechazó los comentarios en redes en los que la señalaban por supuestamente haber abusado, manipulado y hasta golpeado a su ahora esposo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO