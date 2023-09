Cuando una pareja se compromete y se aproxima el día de la boda, es común, que se realicen las despedidas de solteras o solteros. Estos eventos suelen ser de gran felicidad, sin embargo, no siempre terminan de la mejor manera. Así le pasó a la joven heredera turca, Nina Basaran, quien falleció junto a 10 personas al estrellarse en un avión privado, después de pasar un fin de semana celebrando que se iba a casar.

Nina Basaran, de 28 años, era hija de Huseyin Basaran, un empresario que es conocido en Turquía por sus negocios en los sectores de la construcción, la alimentación, las finanzas y la energía.



Por su parte, la joven millonaria era licenciada en administración de la Universidad de Koc y en el 2018 iba a hacerse cargo de los negocios familiares. Según versiones periodísticas, era habitual verla en las primeras filas de las pasarelas de moda, eventos de marcas y celebraciones de primer nivel.



Además, solía mostrar su ostentosa vida por Instagram, donde alcanzó más de 80 mil seguidores. Basaran tenía un gran sentido de la moda, incluso, llegó a salir en las portadas de varias publicaciones como Grazia, el Huffington Post, en el 2015, y en la de Harper's Bazaar, donde destacaron "su estilo único".

Su boda estaba planeada para el 14 de abril del 2018 con su novio Murat Gezer en un palacio de la era otomano llamado Ciragan Saray, a orillas del Bósforo, Turquía.

La despedida de soltera que terminó en tragedia

En ese entonces, Basaran organizó su despedida de soltera junto a siete amigas. Ellas viajaron a Dubai y se alojaron en el hotel One and Only Royal Mirage, un resort de lujo que tiene spa y playa privada, según las fotografías que subieron en Instagram.



Asimismo, se vio que asistieron a un concierto de Rita Ora en la discoteca BASE. Cuando se estaban devolviendo publicaron diferentes fotografías en las que expresaban que habían pasado el mejor fin de semana de su vida.



Sin embargo, cuando se estaban devolviendo a Estambul, el 11 de marzo de ese año, ocurrió una tragedia, pues el avión privado se estrelló contra las montañas Zagros al sur de Irán. Lastimosamente, en el impacto fallecieron las ocho pasajeras y tres tripulantes.

Tras su fallecimiento, el interés por Nina Basaran aumentó, especialmente en redes sociales, por lo que su familia decidió respetar su memoria y eliminar su cuenta. Pese a ello, todavía hay numerosas fotografías que continúan dando vueltas en internet, en ellas se puede ser que la mujer gozaba con sus amigos, su familia y de múltiples viajes internacionales.

¿Qué le pasó al avión?

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Sharjah en Emiratos Árabes Unidos, pero una hora después, la aeronave ganó mucha altura a gran velocidad y luego cayó drásticamente en cuestión de minutos. Sin embargo, las causas de que esto pasará todavía no son claras.

