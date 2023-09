Desde su nacimiento, el 11 de mayo de 1958, Christian Brando estuvo en medio de una lucha continua entre sus padres, el legendario actor Marlon Brando y la también actriz Anna Kashfi. Esta batalla marcó la vida del hombre y duró 16 años, por lo que las consecuencias a futuro fueron inevitables.

Los desencuentros y las infidelidades entre sus padres los llevaron al divorcio en 1959, dejando a Christian en manos de su madre, Anna Kashfi, quien prefería llamarlo Devi.



Sin embargo, cinco años después, un juez consideró que Anna no era apta para criar al niño debido a su temperamento incontrolable, adicción al alcohol y las drogas, lo que dio como resultado un drástico cambio en la vida de Christian, quien pasó a vivir con su padre, Marlon Brando.

(Leer más: Juliana García, la mujer qué inventó infidelidad de Rauw Alejandro con Valeria Duque).

A partir de ese momento, Christian fue criado principalmente por niñeras en la mansión de Brando en Ojai, California.



(Lea más: Alarmante aumento de muertes de motociclistas por siniestros en Bogotá).



Sin embargo, en 1971, mientras Marlon Brando estaba filmando 'Último Tango en París', Anna Kashfi, desesperada por volver a ver a su hijo, lo llevó a una comunidad hippie en un intento de mantenerlo a salvo a cambio de dinero.

Cuando la familia del hombre se dio cuenta de que Anna no cumpliría su acuerdo, la comunidad secuestró a Christian. Marlon Brando contrató a un detective privado para encontrar a su hijo, quien finalmente fue hallado gravemente enfermo en Baja California con una bronquitis severa, debido a las condiciones del sitio donde se encontraba viviendo, algo muy diferente a la vida que llevaba con su padre.



(Le recomendamos: Así fue el último día para la entrega del PPT para migrantes venezolanos).



Este secuestro marcó profundamente a Christian Brando, quien comenzó a lidiar con problemas de adicción a las drogas desde una temprana edad. A pesar de que intentó seguir los pasos de su padre en la actuación, no pudo mantener ese deseo debido a su importante desorden emocional, que no era tratado por ningún especialista en ese momento.

Otro aspecto que desencadenó daños en la vida del joven, fue la relación que formó con su hermana Cheyenne, que cada día que pasaba iba de mal en peor, ya que ambos compartían una vulnerabilidad emocional. Sin embargo, la vida de Cheyenne también estuvo marcada por la tragedia, porque sufrió abuso físico por parte de su pareja Dag Drollet.



En 1990, Christian confrontó a Drollet en un intento de proteger a su hermana, pero la confrontación dio como resultado la muerte del hombre, lo que hizo que la historia tomara un rumbo que iba a seguir afectando su vida.

(Seguir leyendo: El hombre enfermo de cáncer que pide ingresar a una cárcel para no 'estar solo').

Christian Brando fue condenado a 10 años de prisión por homicidio, de los cuales cumplió cinco. Durante este tiempo, la salud mental de Cheyenne empeoró y fue diagnosticada con esquizofrenia, una grave enfermedad de salud mental que debía ser atendida por urgencia por parte del personal médico del centro carcelario, pero esto no fue posible dadas las condiciones del lugar.



En 1995, Cheyenne se quitó la vida en Tahití, dando paso a un nuevo momento oscuro en la vida del hombre, quien en medio de proteger a su hermana dejó de lado los problemas emocionales que ella tenía a causa del abuso y que la llevaron a tomar la terrible decisión.

Tras su liberación, el hombre enfrentó acusaciones de violencia doméstica por parte de su esposa, Deborah Presley, y pasó tiempo tanto en libertad condicional como en rehabilitación por abuso matrimonial.





Lea más: ¿Qué es el Halo solar y cómo podría influir en el amor? Según la astrología).



Esto opacó su vida y su carrera en la actuación, que solo se quedó en el inicio, nunca pudo superar los trastornos que había dejado su crianza. Finalmente, Christian Brando falleció a los 49 años el 26 de enero de 2008 debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias: