De batir récords a vivir una tragedia que, aunque muchos recuerdan, preferirían no hacerlo, eso sería revivir la pesadilla y recordar el incidente que cobró la vida de dos pescadores, por culpa de un millón de globos inflados con helio.

El 27 de septiembre de 1986, en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, una cantidad de personas se reunieron para inflar millones de globos, con el fin de lograr un récord mundial destinado a recolectar fondos. No obstante, lo que se desató fue una dolorosa tragedia.



La festividad se llamó Ballonfest, y consistió en una organización sin fines de lucro en la United Way of América convocó a más de 100.000 personas en la plaza pública del centro de la ciudad para realizar la actividad de inflar cantidades de globos. Una vez que fueron inflados con helio, fueron colocados bajo una red ubicada en una estructura rectangular de 76 metros, según ‘ABC’.



Todos los países desean ser parte del libro World Guinness Records y Estados Unidos no quería ser la excepción. Sin embargo, los planes no salieron como se pensó y la actividad terminó con dos personas fallecidas a causa de una tormenta.

🎥 nuevo vídeo en el canal de #youtube! ¿Qué ocurre al soltar un globo de helio al cielo? El caso de la suelta de 1.500.000 globos en #Cleveland que terminó en tragedia. Dale al play! https://t.co/I96OE7AUds ✈️ #España #Galicia @controladores #Curiosidades pic.twitter.com/9emqTWsWQq — Aeronoticiario SCQ (@infoSCQ) April 23, 2021

“Querían poner a Cleveland en el libro Guinness de los récords mundiales, querían hacer algo más grande y mejor que nadie”, explicó John Grabowski, historiador jefe de la Sociedad Histórica de Western Reserve y profesor de historia de la Universidad Case Western Reserve, en una entrevista con el programa norteamericano ‘Myfox8’.

Un sin fin de globos, una tragedia irreparable

Al llegar el mediodía, todo el cielo de Cleveland se cubrió con un millón y medio de globos, pero el clima fue el causante de un desastre. Cuando los voluntarios soltaron los globos, una tormenta con fuertes vientos del norte se dirigía hacia Cleveland, por lo que las duras corrientes de aire impidieron que ascendieran y se esparcieran estos objetos. Así, la abundante lluvia acabó por mandar los globos hacia el suelo, generando un momento aterrador.



Pero no solo el clima fue el problema, sino el material con el que estaban hechos los globos, los cuales generaron una abundante contaminación, que se extendió por el aire de la ciudad y provocó un caos que se sumó a la afectación climática.



“La gente pensó que los globos alcanzarían una altura en la que estallarían, pero se desintegraron. El año anterior, en 1985, Disneyland había lanzado un millón de globos para honrar a Walt Disney en lo que habría sido su 84 cumpleaños”, indicó el historiador en el medio citado anteriormente.

Consecuencias por querer batir el récord

Esa misma tarde, dos personas cayeron de un bote mientras navegaban por el lago Erie para ir de pesca, por lo que necesitaron ser rescatados de inmediato antes de que pudieran ahogarse. No obstante, la gran cantidad de esferas flotantes sobre la ciudad impidió que los helicópteros volaran hacia el lago para salvar la vida de estos dos jóvenes.



Pasó mucho tiempo para que los socorristas pudieran llegar al lugar y, cuando finalmente lo hicieron, el bote ya había naufragado. En ese momento, el desespero y la confusión por los globos impidieron distinguir las cabezas de las personas que habían caído al lago. Aunque los socorristas hicieron todo lo que estuvo a su alcance para rescatar a las personas, ya había sido demasiado tarde, ambos murieron ahogados.



Los rescatistas hicieron todo para rescatar a los dos pescadores, pero los globos impidieron que pudieran ver a los jóvenes ente la millonada de globos flotando en el lago. Foto: iStock

Los cuerpos de Raymond Broderick y Bernard Sulzer fueron hallados en la costa, a pocos kilómetros de distancia donde se provocó el accidente. Ante esto, el piloto que voló el helicóptero para lograr un rescate que fue fallido habló al respecto: “Fue como volar a través de un cinturón de asteroides, simplemente no podía ver. Los globos en el agua parecían cabezas”.



Luego del triste suceso, la comunidad tomó conciencia de lo que había pasado ese día y se dejó de realizar dicha actividad, en memoria de los dos fallecidos y en pro del cuidado del medio ambiente.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ

​Redacción Tendencias