El nuevo álbum de Tini, titulado ‘Cupido’, ha causado revuelo por el lanzamiento de la canción ‘Las Jordans’, la cual se estrenó hace algunas horas y llamó bastante la atención del público por las particulares indirectas que habría mandado la cantante a su expareja Sebastián Yatra y a quien podría ser su nuevo interés amoroso, la artista española Aitana.



Cabe recordar que este 2023 ha estado lleno de nueva música y canciones dedicadas a los ex. Tal es el caso de Shakira con la ‘BZRP Mussic Sessions #53’, en la que envía indirectas a Piqué, o Miley Cyrus con 'Flowers', en la que revela detalles de su relación con Liam Hemsworth.

Tini, al parecer, también se sumó al grupo de artistas que mandan indirectas a sus ex. En ‘Las Jordans’, los fanáticos de la artista lograron atar cabos y relacionar una parte del sencillo con Aitana y Sebastián Yatra, quienes se especulan están sosteniendo un romance.

“Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo. ¿A mí qué me importa qué me diste? Yo te di más y me dejaste en cero. Te veía seguro cuando te fuiste”, se escucha al inicio de la canción de Stoessel.

No obstante, las indirectas siguen y cada vez son más contundentes: “¿Quién trae la botella? To’ el mundo preguntando, ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España, que te vaya bien”.

Esta parte de la canción es la que ha causado más revuelo entre los fanáticos de Tini, porque la indirecta “si te aburrió la de España” fue un dardo que, según los seguidores, lanzó la argentina hacia Yatra y la artista española Aitana.



La canción, publicada en el canal oficial de Stoessel, cuenta video oficial y más de 237 mil reproducciones en la plataforma de Youtube, siendo tendencia en videos.

La relación de Tini y Yatra

Tini, recordada por interpretar a ‘Violetta’ en la serie de nombre homónimo, salió en el 2019 con el cantante colombiano Sebastián Yatra. En aquel entonces, la pareja, que confirmó su relación con un beso encima del escenario del estadio Luna Park, desbordaba amor por las redes sociales.

Tras su separación, en 2020, se suscitaron demasiados rumores sobre los motivos de su ruptura. Sin embargo, ni Tini ni Yatra dieron respuestas a los fanáticos ante esta incógnita. Actualmente, la argentina sostiene una relación con el futbolista Rodrigo de Paul y al artista colombiano se le ha relacionado con Aitana.

