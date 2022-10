La cantante peruana Juana Judith Bustos, más conocida en la industria musical como ‘La Tigresa del Oriente’, ha anunciado a través de sus redes sociales que incursionará en la plataforma de contenido audiovisual OnlyFans.

‘La Tigresa del Oriente’, con 76 años de edad, ha sido reconocida por éxitos como ‘Felina’, ‘Hombre de Madera’, ‘El Baile del Calamar’, entre otras. Actualmente, ha decidido dar un paso en este nuevo camino, así como lo han hecho las artistas peruanas Fátima Segovia y Olenka Zimmermann.

La cantante decidió anunciar la noticia con una foto en la que, aparentemente, se encuentra desnuda mandando un beso a sus espectadores, mientras promociona que muy pronto estará debutando en dicho espacio.



Algunos fanáticos de la artista estuvieron de acuerdo con la decisión y le mostraron su apoyo a través de mensajes como: “Te irá bien por más críticas que recibas, como siempre ha sido desde que empezaste con tu música”, “Si lo va a hacer, le deseo lo mejor” y “¡Qué agallas!”.



(Puede ser de su interés: Ozzy Osbourne estrenó su nueva línea de maquillaje).

No obstante, también hubo quienes expresaron su inconformidad con lo anunciado por la peruana: “No. En desacuerdo. Si eso ocurre, no podré seguir amándote” y “Señora, totalmente innecesario”.

(Lea también: Descubrió que su esposo aún amaba a su ex y ahora viven los tres juntos).

Hasta el momento, la intérprete de ‘Con Altura’ no ha anunciado la fecha de su estreno en OnlyFans, ni los costos relacionados a la inscripción de quienes quieran ver su contenido.

Más noticias

Polémica por mujer que lleva a su esposo amarrado con una correa

Influencer se enoja e insulta a persona que le donó 1 dólar: ‘No seas pobre’

En video quedó registrada la pelea de dos mujeres por una máquina de gimnasio

¿Qué pasó con el actor Eugenio Derbez? Así se recupera de sus problemas de salud

Tendencias EL TIEMPO