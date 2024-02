La tienda en Bogotá que vende jeans desde $40.000: ubicación, tallas y más

En la plataforma de TikTok constantemente se viralizan tiendas y outlets en los que las personas pueden conseguir ropa mucho más económica. Sin embargo, recientemente, una creadora de contenido sorprendió a los internautas al mostrarles un punto fábrica en Bogotá donde se pueden conseguir jeans desde $40.000.

La grabación publicada por la usuaria @alejandraahorra muestra una tienda llamada Carisma Jeans. Esta marca colombiana exportar su ropa a más de 15 países y tiene un punto físico en el barrio La Alquila en la dirección Cra 54# 43- 61 sur.



En este lugar las personas también pueden encontrar cinturones a $5.000, bolsos de varios colores y formas desde $50.000, blusas y tops desde $12.900, chaquetas desde $60.000 y abrigos desde $100.000.



En los jeans se caracterizan por tener diferentes estilos, sin embargo, el más vendido es que el que tiene levanta cola, los cuales suelen ser muy apetecidos en otros países. Incluso, tienen un pantalón con una faja interna que ayuda estilar aún más el cuerpo de la mujer.

Por lo que se puede ver en su página web, en las prendas superiores manejan las tallas S, M y L. En las prendas inferiores el tallaje va desde el 6 hasta el 14 en algunas referencias.



Las interesadas que quieran ir a la tienda deben tener en cuenta su horario de atención: Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y sábado de 9 a.m. a 4:00 p.m. Vale la pena mencionar que por el momento solo tienen ropa para mujer.



Este video se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 500 mil reproducciones. Además, algunos internautas han comentado que han asistido al lugar y les ha ido muy bien con sus prendas de ropa y la atención de sus empleados.



"Estuve allí hace dos semanas y la atención fue muy buena, no recuerdo el nombre de la chica, pero fue muy amable"; "Allí compré un falda en cuero linda y económica", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

