La tenista Garbiñe Muguruza ha protagonizado un hermoso amorío con el modelo Arthur Borges que podría ser el guion de una película de Hollywood.



La deportista de élite, quien estaba concentrada para una importante competición de tenis, decidió despejarse un poco paseando por Central Park en Nueva York, donde se encontró con el hombre y se activó la chispa que ahora, años después, termina en boda.

Así sucedió en el año 2021, en el mes de agosto, mientras participaba en el US Open. Después de dos años de conocerse, la tenista española anunció en la revista '¡Hola!' que se casará con Arthur Borges.



“Apareció en el momento menos pensado, salgo una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: ‘buena suerte en el US Open’. Y desde ese momento íbamos todos los días a Central Park a pasear. Fue un flechazo de amor a primera vista”, aseguró la deportista.



Es por eso que la pedida de mano la hizo de manera romántica. Esto fue lo que le dijo, en medio de lágrimas, sobre el momento: “Yo estaba haciendo un par de cosas de trabajo en Marbella y me pidió que nos casáramos en el hotel Marbella Club”.

Dos años después de conocerse y recibir el flechazo del amor de manera inesperada, ambos ya planean un asunto vital para este tipo de eventos: el lugar.



Muguruza nació en Caracas y su novio tiene sangre finlandesa, pero parece que tienen ya definido el país en el cual va a casarse: “Me gusta el buen clima, quiero verano y sol, quiero cerca a la playa y quiero España porque es el sitio adecuado, ya que es el país que más nos une también”, afirmó.

