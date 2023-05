‘La Tele’, que el día de hoy ha evolucionado como ‘La Tele Letal’, programa reconocido por los comentarios y críticas principalmente de Martín de Francisco y Santiago Moure.



‘La Tele’ se empezó a emitir en 1993 y se quedó en la memoria de los televidentes colombianos que disfrutaban del humor ácido e irreverente de la dupla.

A propósito de este aniversario, el mismo Martín de Francisco compartió una fotografía de esos inicios, en la que no solo posa con Moure sino con Carlos Vives, Óscar Borda, Rafael Noguera y Andrés Navia.



En la imagen, compartida en Twitter, de Francisco le agradeció principalmente a Vives: “Hoy hace 30 años salía al aire por primera vez 'La Tele'”, comenzó escribiendo.



“Gracias a Carlos Vives por la oportunidad cuando nadie me llamaba ni siquiera para mentarme la madre. Esta pseudo carrera te la debo a vos, Carlos, y esto jamás lo voy a olvidar”, agregó el presentador.



Los usuarios señalaron que no recordaban que Óscar Borda y Andrés Navia también hicieron parte del equipo de ‘La Tele’ y también elogiaron el programa, caracterizado por la sátira política. “El mejor programa de la historia de la TV colombiana, muy adelantado a su época”, escribió uno de los internautas. “Lo mejor de la Televisión Colombiana en gran parte de la historia”, comentó otro.



Cabe recordar que ‘La Tele’ se emitió solo por 2 años, hasta 1995. Luego, en 1997 la dupla regresó a la televisión, esta vez con el programa animado ‘El siguiente programa’, que también criticaba a la sociedad colombiana.



Finalmente, en 2017 regresaron con ‘La Tele Letal’, ya lleva 7 temporadas y tiene su espacio en Red+.



Hoy hace 30 años salía al aire por primera vez La Tele. Gracias a ⁦@carlosvives⁩ por la oportunidad cuando nadie me llamaba ni siquiera para mentarme la madre. Esta pseudo carrera te la debo a vos, Carlos, y esto jamás lo voy a olvidar. pic.twitter.com/j9azu7RfP1 — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) May 19, 2023

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

