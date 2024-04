La técnica infalible de la psicología para ayudar a un niño a pasar un momento difícil

antes caer también en el estrés y la frustración, pruebe esta técnica de los psicólogos orientada a ayudar a los niños a superar momentos difíciles. Aunque la mayoría de los padres tratan de tener paciencia y hacer todo lo posible para que sus hijos manejen sus emociones y no caigan en malos comportamientos, la realidad es que una rabieta es prácticamente imposible de evitar entre los menores. Pero,

La mayoría de los adultos considera que a través de los castigos pueden lograr la mejor educación de los niños. La realidad es que, de acuerdo con los especialistas en crianza, lo mejor es enseñarlos y guiarlos para poder superar los momentos de frustración que, inevitablemente, tendrán que enfrentar durante sus etapas de desarrollo.

El problema es que, tal como se menciona en un artículo de CNBC, en la mayoría de los casos, cuando los adultos se topan con un niño pequeño que está actuando de manera impulsiva y destructiva, pierden la calma, lo que no contribuye a tener una mejor comunicación y a solucionar el problema.

Por ello es que los psicólogos infantiles recomiendan implementar una técnica que puede ayudar a toda la familia en un proceso complicado sin importar la edad que tengan los hijos. Le llaman HELP, o AYUDA, y consiste en cuatro pasos:

Alto Empatía Límites Proximidad

¿Cómo aplicar la técnica HELP que recomiendan los psicólogos infantiles?

los expertos en psicología aseguran que la técnica HELP puede ayudarlo en cualquiera de los casos. Estos son los pasos a seguir: Ya sea que quiera poner fin a una rabieta o tratar de comprender el mal carácter de su hijo adolescente Estos son los pasos a seguir:

Alto

Antes de lanzar una amenaza o castigar al menor, tiene que hacer un alto. Lo primero es preguntarse por qué está teniendo ese mal comportamiento. Considere que los niños, las personas en general, no quieren ser "malos", sin embargo, por su edad, tienden a ser hiperactivos y a tener una falta de perspectiva que, usualmente, los lleva a tomar malas decisiones.

Debe entender que su comportamiento es su manera de comunicarse, por lo que es su responsabilidad tratar de entender qué es lo que en realidad está diciendo. Quizá su mala conducta se deba a incomodidad o estrés, incluso puede ser porque está hambriento, cansado, sobreestimulado, triste, confundido, enfermo, entre otras razones.

Así, lo correcto es primero hacer una reflexión sobre nuestro propio comportamiento y nuestra reacción inmediata antes de realmente actuar. De esta manera se evitará caer en viejos patrones y crear un entorno de compasión y apoyo.

El Síndrome de Münchausen por poder se considera una forma de abuso infantil y tiene un índice causal de mortalidad de alrededor del 7%. Foto:Nadezhda1906 / Getty Images Compartir

Empatía

En este paso la intención es garantizar que los menores se sientan seguros, vistos y escuchados, antes de comenzar a establecer límites o tratar de resolver el problema.

El truco está en tratar de ver el mundo tal como ellos. En ese sentido, inclínese a su nivel y haga contacto visual; valide sus sentimientos; escuche lo que tiene que decir y no juzgue; no intente arreglar la situación, permita el llanto, los gritos o la descarga verbal; no hable de más; regule sus propias emociones.

Límites

Una vez que siguió los pasos anteriores, tiene que dejar claro a su hijo que su comportamiento no es aceptable, establecer límites y dar opciones.

Proximidad

En la mayoría de los casos los menores querrán negociar los límites que se establecieron, lo importante es mantenerse firme y tener siempre la misma respuesta. Contenga el impulso a salirse de control si es que el niño vuelve a un comportamiento negativo debido a su frustración. Pero, tiene que permanecer cerca físicamente.

Una vez que su enojo o frustración bajen, será el momento adecuado para formar una conexión y que ellos puedan ser vulnerables y mostrar su yo auténtico.