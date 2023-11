La tajante reacción de Piqué al discurso de Shakira en los Latín Grammy 2023

El pasado jueves, 16 de noviembre, la ciudad de Sevilla, España, se convirtió en el epicentro de la música latina al acoger la gala de premios más importante del género: los Latin Grammy.



El prestigioso evento, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, marcó un hito al trasladarse por primera vez en más de dos décadas a España, atrayendo a los artistas más destacados de la actualidad.

Aunque la noche estuvo llena de momentos destacados, la estrella indiscutible de la velada fue la cantante colombiana Shakira.



La artista se llevó tres estatuillas y una de ellas fue por su colaboración con el productor argentino Bizarrap en la sesión 'BZRP Music Sessions #53'. Sin embargo, más allá de los logros musicales, fue su discurso al aceptar el premio a Mejor Canción Pop lo que realmente generó controversia.

Shakira y su mensaje directo en los Latin Grammy



En un emotivo discurso, Shakira dedicó el premio a dos personas muy especiales: sus hijos, Milan y Sasha.



"Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, se lo merecen", expresó la cantante barranquillera, marcando una clara declaración de sus intenciones para el futuro.

Pero la colombiana no se detuvo ahí y envió un mensaje que podría interpretarse como dirigido a su ex, el futbolista Gerard Piqué: "Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir. Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro".

La reacción de Piqué: reflexiones sobre la salud mental



Como era de esperar, estas palabras no pasaron desapercibidas para Piqué, quien compartió sus reflexiones junto a Ibai Llanos en un directo.



En medio de una conversación sobre la importancia de la salud mental en la sociedad actual, el futbolista catalán comentó sobre las presiones que enfrentan los jóvenes en las redes sociales y la necesidad de priorizar el bienestar emocional.

"Yo en el colegio enseñaría a los niños que no importa lo que diga la gente. Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estás en tu casa con tu gente y, si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente", expresó Piqué.



Concluyó su intervención con un mensaje contundente que podría estar dedicado a su ex: "Yo lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que mi gente alrededor se sienta orgullosa".

Shakira llega a un acuerdo con Fiscalía de España y pagará una multa por fraude fiscal



