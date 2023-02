Recientemente, en redes sociales se ha vuelto viral el caso de Madeleine McCann, la pequeña que desapareció en 2007 mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal. Este caso se ha vuelto muy mediático y algunas personas tienen diferentes teorías sobre lo que le pudo haber pasado.

En los últimos días, una joven polaca, Julia Wandelt, se ha vuelto tendencia porque asegura ser Madeleine, pues dice que tiene el mismo lunar en el ojo y que se parece a la familia McCann. Al mismo tiempo, se hizo viral una psíquica que en 2019 comentó que la pequeña estaba viva y que en el 2023 encontraría a su familia.



Fia Johansson es una psíquica que trabaja desde hace más de 20 años en esta profesión. Además, ha colaborado con varios equipos de investigación privados y con los departamentos encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a resolver casos usando su don.



Johansson le aseguró al sitio web ‘Meaww.com’ que Maddie “nunca estuvo muerta”, pues ella suele comunicarse con personas que lo están, pero en este caso nunca lo logró. Además, tiene una hipótesis de lo que le pudo haber pasado.

Asimismo, aseguró que para este año o para el siguiente la pequeña encontraría a su familia real. “Entre el año 2023 y 2024 ella se va a encontrar accidentalmente a su familia, pero no sabrá quiénes son”, indicó y comentó que posiblemente ella no se acuerde nada de esta situación.



“Ella no sabe acerca de sus padres. No recuerda nada. En realidad está viviendo bien”, contó. También, dio algunos detalles sobre ella y destacó que tendría un padre alemán y sería la familia que la encontró después.



El 20 de febrero, Johansson realizó un en vivo con Julia Wandelt, para que ella tuviera un espacio para contar su historia. “Para todos los interesados en la búsqueda de respuestas de Julia, comprendan que estamos en medio de una investigación. Esta es una mujer vulnerable que busca respuestas sobre su identidad y su vida. Independientemente de sus opiniones, ella es un ser humano que merece respeto”, comentó.

Durante la transmisión, la mujer cuestionó a la joven sobre la actitud que están tomando sus padres con esta situación.



“No importa lo que otras personas digan en este momento, yo creo que tu madre, padre y abuela podrían detener esto, si realmente creyeran que no eres Madeleine McCann. Pero no lo hicieron. Podrían ir fácilmente a la prensa, en lugar de esconderse“, argumentó.



Además, agregó: “Fácilmente, ellos podrían ir al hospital y demostrar que el certificado de nacimiento es tuyo, o presentar muchas pruebas. Ella no hizo ninguna de esas cosas. No te dieron ninguna evidencia. Para mí es bastante sospechoso, preocupante”.

