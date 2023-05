El teléfono que se creó en 1876, dista mucho de lo que se pensaba que sería la comunicación telefónica. Ahora, en la tercera década del nuevo milenio, es casi imprescindible contar con un teléfono celular para estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor del mundo y para estar comunicado con los más cercanos.



Hace 70 años no se pensaba en esa idea, sólo se tenía en mente ese teléfono estático alámbrico, que tenían en algunas casas y empresas. La tecnología ha ido ofreciendo a los usuarios cada vez más avances en cuanto a la telefonía celular se refiere.

En 1953 un periódico de California, Estados Unidos, publicó lo que ahora se conoce como una premonición relacionada con los celulares.



La nota titulada “There’ll be no escape in future from telephones”, -”No habrá escapatoria en el futuro de los teléfonos”- resulta ser una profecía con respecto a lo que se está viviendo en la actualidad.



Un alto ejecutivo de una importante compañía telefónica y de telégrafos de ese país en ese momento, anunciaba lo que iba a ser la forma de comunicarse en el futuro.

Los celulares de hoy en día ofrecen múltiples beneficios para los usuarios. Foto: iStock

El artículo relata lo que el ejecutivo Mark R. Sullivan manifestó en un discurso: “La forma que tomará el futuro teléfono es, por supuesto, pura especulación. Aquí está mi profecía: en su desarrollo final, el teléfono será transportado por el individuo, tal vez como hoy llevamos un reloj”.



En aquel entonces, seguramente tomaron por loco al ejecutivo de las comunicaciones al especular tal información. Más al manifestar que “Probablemente no requerirá dial o equivalente y creo que los usuarios podrán verse, si quieren, mientras hablan ¿Quién sabe lo que realmente puede traducir de un idioma a otro?“.



El señor Sullivan falleció a los 89 años en 1985, un año después de que se conociera el Motorola DynaTAC 8000X, primer modelo de teléfono móvil en el mercado.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

