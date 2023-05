En noviembre de 1989, el reconocido estudio animado The Walt Disney Pictures recreó el éxito de ‘La sirenita’, con una colorida adaptación musical del cuento clásico de Hans Christian Andersen, que se convirtió automáticamente en la favorita de muchos niños de ese entonces.



No obstante, lo que pocas personas saben es que la casa de Mickey no hizo una adaptación fiel a la obra de este escritor, sino que solo tomó ciertos aspectos de la trama original, ya que dejó de lado algunos hechos oscuros, los cuales no gustarían a su público objetivo, que desde ese entonces son los niños y jóvenes del mundo.

Actualmente, Disney dio una nueva versión live- action de 'La sirenita'. Foto: Disney

Por esto, se puede decir que la nueva película de ‘La sirenita’, está lejos de ser igual a lo que verdaderamente plasmó su creador en 1837.

¿Pero cuál es la real historia de este contenido audiovisual creado por Disney?

Según la colección de ‘cuentos nuevos’ del ya mencionado escritor, Hans Christian Andersen, este plantea la historia de una sirena a la que, al cumplir 15 años, se le ordena abandonar el reino del mar y visitar lo que esa especie marina denominaba como superficie.



Ya situada en ese lugar, la joven salva la vida de un apuesto príncipe del que queda completamente enamorada.



Tras su encuentro amoroso, la sirena, sin nombre, descubre que las personas de la superficie tienen un alma que continúa existiendo aún después de su muerte. Contrario a las sirenas que se convierten en espuma del mar al terminar su tiempo de vida.

A ver, recordemos que La Sirenita de Hans Christian Andersen retrata la imposibilidad de un hombre por amar otro hombre. PORQUE recordemos que:



Convencida de que necesita de un alma para poder estar junto a su nuevo amado, la princesa marina busca a la Bruja del Mar y le pide ayuda, ya que lo que deseaba era poder estar con este hombre.



La bruja, a su conveniencia, le ofrece un trato, el cual consistía en darle un par de piernas a cambio de su voz, que según las leyendas y los mitos, es la más apreciada del mundo.



Infortunadamente, para la princesa del mar el pacto con esta bruja no se cumpliría como habían acordado, debido a que la sirena no podía caminar con sus piernas, ya que cada vez que daba un paso sentía un dolor inhumano. Aparte de esto, dicha mujer no podrá hablar, pues la bruja le había cortado la lengua y solo podía quitarse todos esos hechizos, consiguiendo que su enamorado, el príncipe, se casara con ella. Pero si no lo lograba, su corazón se rompería y tendría un fatídico destino, ser espuma de mar cuando muera.

La película animada de 'la sirenita' tiene muy poca relación con la historia real, escrita por Andersen. Foto: Disney

Con todo esto ya escrito, la mujer sirena se dirigió a la Tierra para poder lograr su cometido, por su belleza y gracia logró enamorar a su amado, pero el matrimonio no se podría efectuar porque él ya lo hará con otra persona.



Ya sabiendo un resumen de esta triste historia, se puede relacionar directamente con su autor, pues relata por medio de sus cuentos su mala suerte con el amor, ya sean con mujeres o con hombres. De hecho, según unas cartas, recuperadas por el autor Rictor Norton en el libro ‘My Dear Boy: Gay Love Through the Centuries’, dicen que existía una aventura amorosa real que el autor tuvo con un amigo de la adolescencia que podrían haber inspirado la historia de ‘La Sirenita’.



De acuerdo con estas, Andersen se enamoró perdidamente de Edvard Collin, un compañero suyo de la escuela, por consecuencia de este amor no correspondido el danés vivió gran parte de este romance en secreto y decidió citar lo que sentía por medio de la escritura.

Halle Bailey, nossa #Ariel, em entrevista para V Magazine sobre 'A Pequena Sereiea' e a comunidade Queer:



“Languidezco por ti… mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad debe permanecer en secreto”, este fragmento es una de las referencias más notorias que se pueden ver en su famosa creación.



Por consiguiente, se relacionan una gran cantidad de características con este ser mitológico femenino con su persona, porque según los estudiosos de sus obras y su vida, ‘La sirenita’ y Hans Christian Andersen eran la misma persona.



Al igual que su segundo personaje principal ‘El príncipe’, que según estos expertos darían señales de que era el amado del escritor, Edvard Collin, pues la situación de que se casara con otra persona era similar a lo que Andersen tuvo que vivir con su amigo, puesto que se casó con otra persona, en este caso, del género femenino.



Hans Christian nunca ocultó su amor por este hombre, ya que confesaba abiertamente que una parte de su alma siempre estará con su “querido amigo”.

