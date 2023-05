La película ‘Sirenita’ es una de las que más ha generado controversia en la pantalla grande durante los últimos meses.



Halle Bailey, actriz, cantante y compositora, fue la persona encargada de dar vida al personaje de ‘Ariel’ en esta nueva adaptación live-action de Disney.

El estreno mundial de la cinta se realizó el 8 de mayo en Los Ángeles, California. Las reacciones han sido positivas por la interpretación que la actriz ha hecho sobre el personaje de la famosa sirena pelirroja.



El reparto lo completan además Melissa McCarthy, Javier Bardem, Johan Auer King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Trambley, Nova Dumezweni y Art Malik.



Luego de que se conociera que Bailey iba interpretar el papel de ‘Ariel’ en la película ‘Sirenita’, en el año 2019, se generó una ola de críticas por la elección de una mujer afroamericana para interpretar al icónico personaje.

De hecho, desde que se presentó el primer tráiler de la película hubo reacciones negativas y miles de comentarios por su color de piel, porque las personas consideraban que no “respetaba” el color de piel del personaje original de la película animada de 1989.



El director de cine, Robert Marshall, en una entrevista con el medio de comunicación ‘Entertainment Weekly’, aseguró en su momento que no hubo motivos políticos para la actriz para interpretar al personaje y que Bailey se ganó el personaje por su talento.



Sin embargo, luego de salir al aire con esta nueva edición del famoso cuento adaptado de Disney, las críticas no han sido sino positivas por su desempeño.



Estas son algunas de las reacciones en el que han elogiado la interpretación de Halle Bailey como la ‘Sirenita’:



“La ‘Sirenita’ es la mejor adaptación live-action de Disney hasta la fecha. Halle Bailey es ‘Ariel’. Gran reconocimiento para el equipo de efectos de sonido”, "Es definitivamente una de las mejores adaptaciones live-action. Halle Bailey vierte una emoción increíble en Ariel y me dio escalofríos al verla".

