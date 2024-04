La señal ineludible de que una relación debe terminar, según experta

cuál es el momento en el que se debe ponerle fin a una relación. De acuerdo con su criterio, más allá de las crisis y de intentar solucionar los problemas, hay cierto punto en el que no queda otra decisión que finalizar el vínculo con la pareja y es importante identificarlo con precisión. En una entrevista, una psicóloga definió de manera muy contundente. De acuerdo con su criterio, más allá de las crisis y de intentar solucionar los problemas, hay cierto punto en el que no queda otra decisión que finalizar el vínculo con la pareja y es importante identificarlo con precisión.

inevitablemente existirán desencuentros y problemas que deberán ser resueltos. Dentro del mundo del amor y todo lo que implica, hay distintos factores a tener en cuenta. Más allá de cumplir con el anhelo de encontrar a la persona ideal y poder construir una relación , mantenerla implica desafíos. A lo largo de la experiencia,

Sin embargo, más allá de la voluntad y las herramientas con las que se cuente, hay ciertas situaciones que serán irreversibles y en las que mantener la relación será dañino. De esto habló la psicóloga Silvia Congost, quien en una entrevista con El Español, se refirió al momento en el que lo mejor será terminar con una pareja.

Según su criterio, luego de haber agotado todos los recursos de conversación y no encontrar ninguna modificación en la dinámica, ya no queda nada por hacer. El escenario de continuar a la espera de un cambio por parte de la otra persona y no observar ninguna mejora, y ni siquiera un intento, tras haber hablado del tema en múltiples ocasiones y de distintas formas, solo ocasionará desgaste y terminará por generar sentimientos negativos hacia la pareja.

La razón por la que debe terminar una pareja, según experta

A lo ya mencionado, se suma otro motivo. Lara Ferreiro, también psicóloga que habló con el citado medio, remarcó que cuando no hay una visión de futuro compartida, se debe poner fin a la relación. Si no hay planes ni intenciones de compartir proyectos a futuro, la pareja no puede sostenerse, según su visión.