La Semana Santa de dolor que vivió ‘Doña Nidia’ por la ‘Culebrilla’

La actriz Alina Lozano, reconocida por sus actuaciones en importantes producciones televisivas y teatrales en Colombia, como su icónico personaje de ‘Doña Nidia’ en la novela del canal ‘Caracol’, ‘Pedro, el escamoso’, compartió un video en el que comentó una grave situación de salud que enfrentó durante la Semana Santa.

La artista, de 52 años, explicó por medio de su Instagram que pasó “una semana santa un poco difícil, de mucho sufrimiento físico y de mucha angustia”, comenzó diciendo en el video.



Durante los seis minutos de duración del material, explicó que la motivación real de su padecimiento fue causada por una enfermedad llamada herpes zoster, también conocida coloquialmente como ‘culebrilla’.



Lozano afirmó que comenzó a sentir un fuerte dolor en la zona lumbar de su espalda, dolor que confundió con un espasmo y decidió, erróneamente, automedicarse al aplicarse unas gotas a base de cannabis sobre la zona afectada.



No obstante, la actriz aseguró que no fue una buena decisión, e instó a que es algo que no se debe hacer. Pues, las gotas causaron, según ella, una reacción alérgica en su piel, además de incrementar el dolor en la zona.



Agregó que: “Comencé a sentir un malestar general que no era normal, yo decía ‘bueno, cuánto tiempo va a pasar para que me pase el efecto de estas gotas de cannabis’, más el espasmo que yo decía que tenía en la espalda”.



Al dirigirse de urgencias a un hospital, Lozano contó que se le practicó una radiografía, sin embargo, la respuesta de la médica profesional que la atendió fue que no se trataba de un problema óseo.

Al revisar la zona afectada, la ‘alergia’, en realidad se trataba de ampollas en la piel. “Yo tenía vergüenza por haberme aplicado esa crema”, puntualizó la artista.



Su diagnóstico real fue herpes zoster, una enfermedad que según ‘medlineplus’, servicio informativo de la la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., se trata de “una erupción de sarpullido o ampollas en la piel. Es causada por el virus de la varicela-zoster, el mismo que causa la varicela. Después de tener varicela, el virus permanece en su cuerpo. Puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que envejece el virus puede reaparecer como ‘culebrilla’”.



Según los expertos del servicio informativo, “cualquier persona que haya tenido varicela corre el riesgo de padecer culebrilla. Pero este riesgo aumenta a medida que envejece. La culebrilla es más común en personas mayores de 50 años”.



Por su parte, la actriz comentó que se ha ido sintiendo mejor conforme pasa el tiempo y que continúa con el tratamiento para su recuperación. No obstante, comentó que “ustedes no saben lo que es este dolor. ¡Qué dolor!, es un dolor interno como si de verdad tuviera una culebrilla ahí”.



Finalmente, también recomendó que no es correcto autodiagnosticarse, “vayan al médico si presentan algún dolor raro que no es normal”, también aclaró que es una enfermedad que ataca cuando las defensas están bajas y que se han presentado más casos de este padecimiento durante el tiempo de la pandemia.

Y señaló que esta enfermedad tiene una vacuna para evitar padecer por los fuertes dolores. “Hay una vacuna y yo no lo sabía. Es muy importante aplicarla en personas mayores de 50 años, les sugiero que, por favor, le pregunten a su médico, pregunten por este herpes zoster, porque no le deseo este dolor a nadie”.



En su publicación escribió “amo a mi familia, amo la médica que me atendió, amo la vida. La prevención el mejor amigo de la salud”, además de recalcar que se debe priorizar la salud en lugar de cosas ‘banales’.



