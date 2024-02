'La Segura' se despacha contra de Martha Isabel en ‘La casa de los famosos’: 'Morronga'

‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado domingo 11 de febrero, 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.



De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competiciones.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.



En la primera semana de convivencia y tras la eliminación del Naren Daryanani, se dio inicio a un nuevo ciclo lleno de nuevos retos, y son tres las participantes que no han podido congeniar, se trata de las vallecaucanas, Natalia Segura, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, quienes en pocos días han tenido grandes desacuerdos.



Vale la pena mencionar, que Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘La pupuchurra’ hizo parte del primer grupo de eliminación, y fue gracias a la votación de los colombianos que continúa en el reality show, esta noticia no fue bien recibida por parte de algunos de sus compañeros, quienes se confesaron y contaron lo que piensan de la actriz caleña.



En un diálogo de ‘La Barbie Costeña’ y ‘La Segura’, las creadoras de contenido aseguran estar molestas con la actitud de Martha Isabel Bolaños, pues consideran que no debería continuar en ‘la casa más famosa de Colombia’, ya que no está aportando lo suficiente.

Aunque aún no se han enfrentado cara a cara, las influenciadoras se dieron a conocer la opinión que tienen de ‘La Pupuchurra’, quien no ha sido tan bien recibida como ella se esperaba, pues vale recordar que su participación en ‘MasterChef Celebrity 2023’ también fue bastante controversial.



Natalia Segura confesó que Martha Isabel Bolaños se le acercó en días pasados para que hicieran una ‘alianza’, ya que las dos son mujeres y son oriundas de Cali, por lo que debían apoyarse.



La creadora de contenido aseguró que para ella la competencia no tiene nada que ver con el regionalismo y que no cree que esa sea la razón por la cual se deban crear alianzas dentro de ‘La casa de los famosos’ y mencionó que aunque es bueno que Martha Isabel Bolaños tiene mucho amor propio, la exageración con la que lo maneja “ya cansa, pues siempre está hablando solo de ella y todo lo que ha logrado, es una morronga”, dijo ‘La Segura’.

