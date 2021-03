La Segura y la falta de humildad de otros influenciadores colombianos

Los influenciadores se han convertido en un nuevo tipo de celebridades. Gracias a las redes sociales, muchos de ellos han adquirido fama, reconocimiento y hasta poder económico.



Pero, aunque esta visibilidad tiene sus ventajas, también los somete a un constante escrutinio público. Sus conductas pasan bajo la mirada de millones de personas y en ocasiones son víctimas de las críticas.



Tal vez una de las cosas que más levantan revuelo entre la gente es la falta de humildad. Por eso, le recordamos algunas ocasiones en las que, según los usuarios de redes, los 'influencers' pecaron por 'presumidos'.

La Segura y el vendedor de calzado

En las últimas horas uno de los temas que más controversia ha provocado en las redes sociales es el enfrentamiento entre la creadora de contenido La Segura y Andrés, un vendedor de calzado de Miami.



Todo comenzó cuando la 'influencer' asistió a una tienda en Miami en la que no recibió el trato que esperaba por parte de los vendedores. Cuando estaba en la tienda resolvió señalarlos e invitar a sus seguidores a que no compraran allí.



Incluso, dijo que esperaba que despidieran a uno de los trabajadores. "¿O sea que las personas que compran en los outlets de cualquier lado entonces son menos gente y por eso te tienen que atender mal? Yo dije no me puedo ir sin grabarlo y ojalá lo despidan", señaló La Segura en el video.



Andrés, como se identificó uno de los empleados que la atendió, dio su versión de los hechos en otro video.



"Quedé literalmente en ‘shock’ con lo que ella estaba haciendo (...) después me di cuenta de que ella siguió subiendo videos en redes sociales, desprestigiando mi nombre y dejando mi reputación por el piso. Me pareció algo muy feo por parte de ella", aseguró.

Por supuesto, también hubo muchas opiniones en las redes sociales. La mayoría censuró el comportamiento de La Segura y sostuvo que no debía tratar de esa forma al vendedor.

Es que a la señorita se le caen la manos y no se puede quitar los zapatos 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️y por otra parte dejen de darle fama a estas "Personas" . https://t.co/Nji1X7xRBP — Mariaboterohenao (@Mariboterohenao) March 26, 2021

'Pautips' y su enojo con un hotel

Paula Galindo, la reconocida influenciadora 'Pautips', subió un video a su cuenta de Instagram en el que, entre lágrimas, señalaba que estaba enojada porque no habían tendido la cama en la habitación de un hotel en el que se estaba hospedando.

Pobre Pautips, le tocó hacer cosas que hacemos los mortales😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔 pic.twitter.com/VLSql6wiXT — perxxo (@mateoooov) November 12, 2020

“Yo sé que no es un asunto de vida o muerte, solo que da rabia que no te informen el servicio completo antes de elegir, porque yo pude haber elegido no quedarme acá”, dijo 'Pautips'.



Los usuarios aprovecharon el video para señalarle que tender la cama no era una actividad del otro mundo y que, si bien se acostumbra que algunos hoteles hagan estas labores por sus huéspedes, ella debía ser consciente de que el planeta atraviesa por una crisis sanitaria debido al nuevo coronavirus.



'Ustedes saben que yo odio Colombia'

Daniela Ardila, una 'influencer' colombiana publicó en sus redes un controvertido video en el que señala que le da 'asco' y 'miedo' coger bus en Colombia, mientras hablaba de las condiciones laborales del país.



“Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos”, añadió.



Las críticas no se hicieron esperar.



Muchos señalaron que era clasista y que no debía regresar a Colombia si la odiaba. Más tarde, ella respondió que la estaban tergiversando y que muchos opinaban lo mismo, aunque no lo decían.

#Viral | 📸



"Aquí en Colombia un poquito sí, gas (trabajar de mesera), pero en otro país ni me da pena coger bus. Acá me da asco, miedo, todo"

Con este mensaje Daniela Ardila se hizo viral en redes sociales y causó indignación en los internautas. pic.twitter.com/kMxXhdG83U — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) March 5, 2021

"“Al ver una historia de solo 15 segundos las personas pueden pensar lo que quieran, así que ojalá por 15 segundos nunca sean juzgados. Más bien que intenten hablar con ustedes, saber un poquito más acerca de lo que usted piensa, porque eso es un poco inteligente hacerlo, ¿no?”, dijo.

'La Liendra' presumió su moto

'La Liendra' es tal vez uno de los influenciadores más polémicos en Colombia, no solo por los contenidos que produce, sino también por los escándalos que protagoniza.



Hace unas semanas estuvo presumiendo en redes sociales una motocicleta Dukati que compró. Muchos usuarios lo criticaron por 'presumir' de más. Él, sin embargo, respondió a los comentarios con varias polémicas afirmaciones que también fueron objeto de críticas.



(Tal vez le interese: Familiar de reconocida actriz colombiana murió en medio de un robo).



"“Yo soy feo, pero con Ducati. Usted es feo y anda a pie”, señaló. "Prefiero andar a pie", "Señor, ¿por qué nos has abandonado", "Pues si tiene Dukati es gracias a cada una de las personas que le siguen, es que se le a olvidado de donde viene", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

'Epa Colombia' y sus comentarios sobre las trabajadoras sexuales

Después de que la justicia obligó a Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia' a cerrar sus redes sociales, ella reapareció en un video que fue difundido masivamente.



En plena cuarentena en Bogotá visitó el barrio Santa Fe e hizo partícipes del clip a varias trabajadoras sexuales del sector.



"Miren, vine a ver a mis amigas, se quedaron sin trabajo y están buscando, porque ya a los esposos no los dejan salir de las casas. Sé que estamos pasando por un mal momento, que es la pandemia, pero ellas no tienen con qué subsistir, necesitan un mercado...", aseguró.



Y, aunque sus 'intenciones' apuntaban a ayudar a estas mujeres, lo cierto es que en varias ocasiones se refirió a ellas de forma despectiva. "Cada una tiene un precio", dijo y además hizo varios comentarios xenófobos que no les cayeron en gracia a muchos usuarios de Twitter.



Incluso llegó a decir que una de las trabajadoras no tenía "cuerpo" porque estaba "pobre".

Daneidys, te he defendido hasta más no poder. Pero en definitiva, no eres muy inteligente. ¡Qué denigrante esto! En especial, los términos usados hacia la "venezolana". Entiendo el relajo, pero así no es. Además, estás desacatando la sentencia judicial que tienes encima. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/J9FdnfaIg7 — 𝕴'𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖚𝖈𝖐𝖎𝖓' 𝕾𝖚𝖕𝖗𝖊𝖒𝖊 🤍🏳️‍⚧ (@DilaurenttiCris) May 22, 2020

Kika Nieto y el 'cumplido' que le salió caro

Aunque la mayoría de actos de esta lista tiene que ver con el dinero y un dejo de clasismo, en el caso de Kika Nieto las críticas vinieron por sus comentarios sobre otra mujer.



En un video que subió a sus redes sociales usaba la dinámica de 'reaccionar' a distintos clips de cuentas en Tiktok. Mientras estaba viendo una de las publicaciones, dijo, refiriéndose a una mujer: "Está hermosa. Me encanta que sea ‘trozudita’ y que no le dé pena”.



" Me encanta que sea trozudita y que no le de pena"

PENA DE QUÉ QUEEEEEÉ POR QUÉ TENDRÍA QUE SENTIR PENA.



Pena es ser Kika Nieto. https://t.co/b6gKO2MxEh — Kaars. (@KarenSGM) April 1, 2020

En Twitter hubo una avalancha de insultos y quejas, pues muchos consideraron que el 'cumplido' de Nieto escondía un insulto: en pocas palabras, le estaba diciendo a la mujer que debía sentir pena por su cuerpo, pero que era valiente por sobreponerse a eso.



Nieto se volvió tendencia en redes sociales y borró el video poco después.

