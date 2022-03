La influenciadora caleña ‘La Segura’, después de haber publicado un video hablando de sus complicaciones de salud causadas por la aplicación de biopolímeros en sus glúteos, compartió con sus fanáticos su proceso de recuperación tras la cirugía en la que retiraron esta sustancia de su cuerpo.

A principios de este año, ‘La Segura’ subió un video a su cuenta oficial de Instagram, en el cual explicó que debía retirarse de las redes sociales por un tiempo debido a que su condición de salud estaba afectando su día a día.



Entre lágrimas, la creadora de contenido expresó que estaba sufriendo de dolores “desgarradores” en la espalda baja y en todas sus piernas, los cuales parecían ser causados por los biopolímeros que se había inyectado en sus glúteos hace unos años.



A esto se suma que, anteriormente, la influenciadora había recibido dos impactos de bala que se alojaron en su columna vertebral y la dejaron en silla de ruedas durante unos meses.



Por mucho tiempo, ‘La Segura’ pensó que sus dolores eran a raíz de ese accidente. Sin embargo, al ver que cada vez se hacían más intensos, la caleña decidió acudir con varios especialistas para tratar su condición.



Los exámenes médicos revelaron que los biopolímeros que la influenciadora se había aplicado para aumentar el tamaño de sus glúteos, se habían dispersado por toda sus piernas y espalda, lo que comprometió gravemente su salud y puso en riesgo su vida.



Los doctores le informaron que debía sacarse esta sustancia de su cuerpo, mediante una cirugía, lo más pronto posible, antes de que pudiera comprometerse otra área u órgano de su cuerpo.



‘La Segura’ le confesó a sus seguidores que le había costado mucho aceptar que ese procedimiento era necesario para salvar su vida y que debía darle prioridad a su salud antes que a cualquier otra cosa, incluso que a su trabajo.



Por un tiempo, la creadora de contenido desapareció de sus redes sociales, aunque sus seguidores ya conocían el motivo y le deseaban que se recuperara pronto.



En los últimos días, ‘La Segura’ volvió a subir videos. En su cuenta de Instagram, la influenciadora mostró los resultados de su cirugía, revelando que sus glúteos habían reducido de tamaño considerablemente, pero que estaba contenta porque se sentía sana.



Lamentablemente, el procedimiento de extracción de biopolímeros tuvo varias complicaciones, lo que le generó una bacteria, por lo que tuvo que ser intervenida nuevamente, según lo explica en sus historias.



La herida de la cirugía no pudo ser suturada debido a la infección, por lo que la cicatrización se debe dar de manera natural con medicamentos y curaciones. Este proceso tardará entre mes a mes y medio.



Además, ‘La Segura’ explicó que sus dolores “no se han quitado por completo. Mañana me remiten a un especialista para tratarlos. Los dolores vienen y van, pero hace parte de la recuperación porque fue una cirugía muy traumática”.



Contenta de haber vuelto a redes sociales, la influenciadora se dispuso a enseñar su proceso con transparencia, sirviendo de ejemplo para mostrar lo peligroso que pueden llegar a ser los biopolímeros y pidiéndole a sus seguidoras que no se inyecten jamás esta sustancia en sus cuerpos.



Por este motivo, ‘La Segura’ decidió publicar una fotografía desnuda, con vendajes en la parte de sus glúteos donde está su cicatriz de la cirugía.



En la descripción de la publicación se lee “Sobreviviente”, haciendo referencia a lo feliz que estaba de haber podido ser tratada a tiempo antes de que su salud se viera más comprometida o que, incluso, perdiera la vida.



Colegas creadoras de contenido, como Dani Duke y Luisa Fernanda W, le enviaron mensajes de apoyo en los comentarios de la fotografía, deseándole una pronta recuperación y expresando estar contentas por la mejoría de la influenciadora.



