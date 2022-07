Natalia Segura, mejor conocida solo por su apellido, tiene más de ocho millones de seguidores en redes sociales. Es por eso que sus admiradores han estado pendientes de su vida amorosa.



La creadora de contenido ya había encendido los rumores de un posible noviazgo luego de que se dejará ver muy cercana al chef peruano Ignacio Baladan. En sus cuentas de Instagram los dos han compartido fotos y videos donde se les ve abrazados y tomados de la mano.



Inmediatamente en redes sociales supusieron que se trataba de un nuevo amor para la caleña. Aunque al principio ninguno de los dos dieron declaraciones al respecto, todo parece indicar que la influenciadora confirmó la relación.



En una historia de Instagram, ‘La Segura' quiso clarificar que ella no está escondiendo algo. Sin embargo, quiere darle más tiempo a la relación antes de hacerla pública para evitar malentendidos con sus seguidores.



“Ni brutos que fueran. Denle tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven. Es que a la gente, ¿Quién la entiende? Si uno no muestra nada o no dice nada entonces 'estúpida, ni que no supiéramos...' y hay otras personas que si ya uno cuenta entonces (dicen) que van a durar dos meses” explicó la influenciadora.



Al final de su aclaración ‘La Segura’ aseguró que se encuentra feliz y está dejando que la relación tome su propio camino sin agregarle presiones exteriores.



“Ya uno no sabe ni qué hacer, yo solo les puedo decir que estoy tranquila, feliz, fluyendo, haciendo que las cosas se pongan más sólidas y ya” concluyó.



Su estado de salud

La creadora de contenido se abrió hace unos días para hablar sobre los difíciles meses que ha pasado debido a su enfermedad. Recordemos que hace menos de un año ‘La Segura’ empezó a sentir dolores crónicos en su cuerpo.



Desesperada, la influenciadora se sometió a una cirugía para quitarse los biopolímeros, pensando que esto la ayudaría a aliviar el dolor. Sin embargo, no fue así.



“Después que pasé por todo lo que había pasado, incluso la cirugía de biopolímeros, de la nada me intoxiqué con un fármaco y me dio demasiada espasticidad, es decir. las piernas se ponen tiesas, y nunca había sentido una espasticidad tan grande” relató.



‘La Segura’ añadió que ya se siente mucho mejor y que fue su fé en Dios la que la sacó de ese mal momento. Ahora quiere compartir su experiencia con aquellos que estén pasando por lo mismo.

