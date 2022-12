La creadora de contenido 'La Segura' les adelantó la navidad a dos de las mujeres más cercanas de su equipo de trabajo, a quienes decidió cumplirles el sueño que tenían para este 2022.



Se tratan de Laura, su asistente personal y Paola, quien le ayuda con los quehaceres de la casa, a quienes la influencer escuchó hablando sobre aquello que anhelaban desde hace un tiempo, y conmovida decidió hacer sus metas realidad.

Así lo reveló la caleña a través de sus historias de Instagram, en las qué contó que mientras ella almorzaba, escuchó una conversación casual entre sus dos trabajadoras, en la que compartían cuáles eran sus sueños a corto plazo.



Pero no pudo evitar que se le arrugara el corazón por lo que acababan de contar, es por eso, que motivada porque las personas a su alrededor estuvieran bien, la creadora de contenido decidió obsequiarles aquello por lo que estaban trabajando.

Por un lado, su asistente personal, 'Lau' expresó que llevaba ya un tiempo viviendo en lugares amoblados, por lo que ahora que se estaba mudando a una casa vacía no tenía donde dormir.



Mientras que 'Pao', la trabajadora del hogar, soñaba desde hace tiempo con tener su propia "motico", como dijo la influenciadora, al agregar que, de hecho, ella había estado consultándole días antes a su equipo de trabajo si podía hacer un préstamo para su moto.

Es por eso, que La Segura empezó con su misión y le pidió a su asistente que la acompañara a hacer las compras de navidad como cualquier otro día.



Lo que no se esperaba la joven es que realmente fueron a comprar un juego de cuarto que la influenciadora le regalaría.



Pues un día antes le había contado a la creadora de contenido que finalmente no le entregaron la cama que le iban a prestar, por lo que acudió a ella para pedirle un gran favor.



"Laura terminó ayer yéndose y al momentico me dijo 'bebé, perdón el atrevimiento, ¿me puedo ir a quedar en tu casa? no tengo dónde dormir' y yo '¿¡qué!? obvio'", reveló la caleña.

Pero era sería la última vez que 'Lau' le pediría tal ayuda, porque una vez llegaron al almacén para hacer las supuestas compras navideñas, La Segura le reveló la sorpresa, "¿qué cama quiere?, que yo se la voy a dar", le preguntó a su asistente.



Laura, casi no lo creyó y menos cuando la influenciadora resultó obsequiándole todo el juego de cuarto, que incluía una cama grande, dos nocheros y un espejo vertical. Así quedó registrado en sus historias de Instagram.

Sin embargo, La Segura aún tenía pendiente cumplirle el sueño a 'Pao', su trabajadora en casa, por lo que confesó ante sus más de 8.6 millones de seguidores que:



“Pao, mañana tendrás tu motivo para venir a trabajar... RUN,RUN,RUN”, y agregó “como se acerca Navidad, pues mami, feliz Navidad, espero que hayan disfrutado de todas maneras este video. Los amo mucho”.

