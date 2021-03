‘Ser ‘influencer’ no da derecho a grosería’: vendedor sobre La Segura

Un video en el que la 'influenciadora' La Segura se queja del trato que recibió en una tienda de Miami se volvió viral en las últimas horas generando un escándalo.



Según contó, fue de compras a un outlet llamado Philipp Plein, ubicado en un centro comercial conocido como Sawgrass Mills.

Pidió ayuda con unos cordones, pero no recibió la atención que esperaba, por lo cual les dijo a los empleados que debían mejorar el trato hacia sus clientes.



De acuerdo con su versión, recibió una respuesta en un 'tono alto' de uno de los vendedores. "Pues hable, si necesita algo pues hable”, le habría dicho el hombre.

“Atrevido, descarado”, le respondió por su parte La Segura al vendedor, que fue captado en cámara.

Y no solo le recriminó lo que para ella era una mala atención, sino que recalcó su deseo de que lo retiraran del cargo. "¿O sea que las personas que compran en los outlets de cualquier lado entonces son menos gente y por eso te tienen que atender mal? Yo dije no me puedo ir sin grabarlo y ojalá lo despidan", dijo en las historias de su cuenta de Instagram, que tiene más de siete millones de seguidores.

Pero el empleado de la tienda quiso dar su versión de los hechos y publicó un video en el cual cuenta qué fue lo que pasó.



"(Esto) está afectando directamente mi reputación, ya que se refirió de una manera déspota hacia mí", comenzó diciendo el hombre. Se quejó de que lo tratara como el más "guache y patán".

"Todo comenzó cuando ella llegó a la tienda. Nosotros le dimos la bienvenida pero ella no respondió al saludo y se dirigió a la sección de calzado. Luego tomó un par de zapatos y se dirigió a una compañera, la cual no habla español, para pedirle la talla que necesitaba. A pesar de que le dijimos que no estaba la talla, ella insistió en probárselos (...) después ella pregunta por otro par de zapatos y ahí es cuando yo intervengo", comentó el vendedor de la tienda, quien se identificó con el nombre de Andrés.



De acuerdo al relato, Andrés le llevó el par de zapatos que le solicitó La Segura.



"En el momento que le traigo el segundo par, ella me los arrebata y yo simplemente me voy para atender a otros clientes", mencionó Andrés.



Luego de unos minutos, el vendedor de la tienda afirmó que comenzó a escuchar a la influenciadora colombiana desprestigiando al local y a sus empleados mientras grababa un video.



"Quedé literalmente en ‘shock’ con lo que ella estaba haciendo (...) después me di cuenta de que ella siguió subiendo videos en redes sociales, desprestigiando mi nombre y dejando mi reputación por el piso. Me pareció algo muy feo por parte de ella", dijo Andrés.



Finalmente, el vendedor de la tienda expresó que él no era ese tipo de persona que La Segura "estaba vendiendo a los demás".



"Yo quiero aclarar acá que no soy la persona que ella describe. Respeto profundamente a las mujeres, tengo madre, hermanas, muchas amigas y todos los que me conocen saben realmente quien soy. No tengo nada de guache o patán", concluyó Andrés.

