Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, se ha caracterizado por ser una de las creadoras de contenido más conocidas del país. Sus videos cómicos le hicieron ganarse una gran comunidad que hoy supera los 8,6 millones de seguidores.



Recientemente, logró llamar la atención de su comunidad digital al hablar de las complicaciones que ha tenido en materia de salud mental. Un mensaje que publicó en sus redes sociales prendió las alarmas de sus fanáticos, quienes empezaron a especular que era un claro pedido de ayuda.



"El mundo y la gente es una mier* (...) Ya no quiero ser parte de él", escribió la influenciadora en sus redes. En otra parte dijo: "Quiero irme muy lejos, donde pueda ser feliz".



Así mismo, los seguidores de la instagramer decidieron hablar sobre la situación al ser un tema "delicado", y brindaron su más rotundo apoyo y mejores deseos para que ‘La Segura’ pueda afrontar la situación que estaría atravesando.



Reaparece tras polémico mensaje



El tema provoco revuelo, por lo que hubo preocupación entre algunos cibernautas por su estado de salud. No obstante, Segura apareció y le explicó a su audiencia que sí está pasando por circunstancias complejas, aunque fue enfática en decir que no revelará que desencadenó su depresión con el fin de no provocar negatividad.



“No estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero prefiero no enfocarme en eso. Tampoco me voy a enfocar en decirles que es lo que está pasando porque no quiero generar malos comentarios”, dijo.



“Para las personas que están pasando por algo similar quiero decirles que no están solos y que siempre hay alguien apoyándolos”, finalizó. También logró expresar que luego revelará detalles exactos de su proceso.



