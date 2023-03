Natalia Segura, más conocida como La Segura, ha revelado a través de sus redes sociales los problemas de salud que ha tenido a causa de los biopolímeros.

(Lea también: Poncho Herrera se sincera sobre RBD: 'Nosotros no vimos ni un solo peso').

La influencer ha venido documentando por medio de sus redes los cambios que ha alcanzado su cuerpo, los dolores crónicos y las fuertes e invasivas cirugías a las que ha tenido que someterse debido a dicha sustancia que le fuer inyectada en sus glúteos.

El 16 de enero de 2022, Natalia Segura, a través de un clip que publicó en su perfil de Instagram, le dio a dijo a sus seguidores que se iba a dedicar a mejorar su salud y que esperaba que al regresar ellos estuviesen ahí para ella. “Esto no es un retiro”, expresó en su momento.

El 28 de marzo, a través de sus historias, la influencer comentó que se encontraba en la ciudad de Bogotá, con el fin de asistir a una nueva cita con otro doctor que valoraría su estado actual.

(Siga leyendo: ¡Un hito! Bad Bunny aparece en portada de la revista 'Time' con texto en español).

Además, aprovechó para dar avances sobre cómo va su recuperación y lo doloroso que es el proceso. Y comentó que hace aproximadamente 15 días volvió a sentir el dolor crónico que le causan los biopolímeros.

Luego, mostró unas imágenes correspondientes a un TAC (Tomografía Axial Computarizada) que se realizó, donde se logra ver las partes de su cuerpo que aún tienen dicha sustancia.



“Esto está podrido en biopolímeros”, fue una de las expresiones de la influencer al mostrar las imágenes.

A manera de reflexión, le dijo a sus seguidores que “sean conscientes de cualquier cosa que se inyectan. ustedes no saben el infierno que yo he tenido que pasar con los biopolímeros. Lastimosamente yo nunca supe que hace 15 años me habían inyectado eso y a muchas nos pasó lo mismo”.

(De interés: Diego Guaque no recibió quimioterapia y se sometió a transfusión de sangre).

Finalmente, luego de asistir a la cita con el doctor, La Segura afirmó que efectivamente debe someterse a otra cirugía de extracción de biopolímeros.



A parte de la afectación por esta sustancia, la instagramer ha expresado que hace aproximadamente nueve años sufrió un accidente con disparos de bala, algo que le causó un trauma raquimedular.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron avances sobre la salud de su hijo

‘Power Rangers’: Amy Jo Johnson habló sobre su ausencia en especial de Netflix

Iván Lalinde 'no entiende' trabajo de los perros de vigilancia y lo critica