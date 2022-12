Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, es una reconocida creadora de contenido. En sus cuentas tiene más de 8,6 millones de seguidores.

En las últimas semanas, 'La Segura' protagonizó un escándalo mediático pues su equipo de abogados le envió una demanda a una diseñadora de modas exigiéndole 10 millones de pesos por presuntamente usar la imagen de la influenciadora sin permiso.



Finalmente, la creadora de contenido logró que la diseñadora de modas quitara la publicación de las redes sociales, no sin antes, recibir cientos de críticas en internet.



Por medio de su cuenta de Instagram 'La Segura' mostró el emotivo momento en el que le regala a Paola,una de sus empleadas, una moto.



La influencer le venda los ojos a su empleada y le asegura que hará parte de un nuevo video para sus redes sociales, a lo que esta mujer responde: "Así ya no me gusta mi jefe". No obstante, en ese momento inició su recorrido al concesionario de motos.



Luego de retirarle la venda, la mujer comenzó a saltar y a gritar de la emoción, abrazó a 'La Segura' y le agradeció por el detalle que había tenido con ella.



"A Pao le tengo demasiado cariño. En realidad a cada persona que trabaja conmigo. Comprendí que las personas no son eternas, pero esto va para todo mi equipo de trabajo. Si en algún momento cumplimos nuestro ciclo, llévense lo más bonito de mí, el tiempo, los recuerdos y las cosas vividas. Los quiero mucho", expresó la influencer.



