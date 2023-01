La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, se ha caracterizado por ser muy sincera y real con sus más de 8 millones de seguidores. Sin embargo, en las últimas horas a sorprendido sus fans al contar que la habrían intentado secuestrar o robar.

En un principio en sus historias de Instagram la ‘influencer’ había contado que intentaron robarla o secuestrarla. Pero como la historia era muy larga la iba a contar en un video en vivo en Facebook.



Esta noticia preocupó a sus seguidores, quienes le dejaron algunos mensajes lamentando la situación. Por otro lado, hubo personas que la criticaron, pues aseguraban que al hacer el live en Facebook ‘La Segura’ solo quería ganar plata contando esta historia.



“Este chisme que lo voy a contar entre risas, recocha, pero que, al final de todo, pudo terminar en una tragedia; ay bebé, ojalá yo lo pudiera monetizar, ojalá el Facebook me pagara, el Zuckerberg, pero no. No soy apta en vivos todavía para monetizar, otra cosa es los videos. De hecho, si yo quisiera monetizar, lo haría con otra herramienta en la misma red social y no es mi intención”, contó.



Además, agregó: “Y si fuera mi intención, ¿Qué bebé? A mí me gusta ser chismosa y a ustedes les gusta escuchar el chisme y se los juro que sólo quiero buscar con esto, primero chismear porque yo bien bochinchera que sí soy y les cuento todo, pero segundo, para que se cuiden”.

Ahora bien, en su cuenta de Facebook la joven contó que estaba en un avión y tenía una joya bastante costosa, que en un principio la tapaba la chaqueta que tenía puesta. Sin embargo, mientras embarcaban sintió mucho calor y decidió quitársela. En ese momento, ella vio que un hombre vio la joya que ella tenía y desde ese momento no le quitaba la mirada.



Al verlo Natalia se quitó la joya que tenía y la guardó en su bolso. Además, como se le hizo raro el señor, le mandó un video a su novio del hombre que le parecía sospechoso. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Medellín, ella solicitó una silla de ruedas porque le dolía mucho la espalda, en ese momento el hombre aprovechó para acercarse a ella y “ayudarle” pero ella se negó.



Luego de un rato, cuando ya desembarcaron, el hombre ya se había ido y ella pensaba que ya estaba bien lejos. Pero, se lo volvió a encontrar cuando estaba en el aeropuerto y esta vez estaba acompañado por otros cuatro hombres y estaban buscando donde ella guardó su bolso.

Para perderlos ‘La Segura’ le dijo a su conductor que la recogiera en el segundo piso y cuando estaban tomando el ascensor vio a los cinco hombres acercarse a ella. En ese momento, ella estaba sufriendo un ataque de pánico y busco a unos policías para que la ayudarán.



Su mamá la estaba esperando con el conductor en el carro y al ver que ella no llegaba decidió ir a buscarla. Después de un tiempo, los policías le comentaron que venía una patrulla, así que decidieron subirse al carro y esperar. Cuando los presuntos ladrones vieron que ‘La Segura’ se había dado cuenta de sus intenciones se fueron.



Al lugar llegaron los policías y les contó todo lo que había visto. Ellos le comentaron a la ‘influencer’ que esta situación se ha vuelto normal en el aeropuerto y que han recibido varias denuncias similares.



Afortunadamente, no pasó nada porque los policías la acompañaron hasta su casa. Asimismo, aprovechó este momento para recomendarle a sus seguidores que se cuiden mucho y estén pendientes y no se confíen en los aeropuertos o en la calle.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

