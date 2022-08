Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, le ha contado a sus más de 8 millones de seguidores el gran susto que se llevó hace algunos semanas por pensar que había quedado embarazada, pues manifestó que tuvo un retraso de dos meses.



A través de sus historias de Instagram confesó que visitó a su ginecóloga de confianza y le comentó la situación. La especialista le recomendó hacerse unos exámenes médicos que arrojaron que la celebridad no se encontraba esperando un bebé.

Según el análisis que ofreció la profesional, el descontrol hormonal de la ‘influencer’ se produjo porque volvió a consumir pastillas anticonceptivas cuando empezó su relación amorosa con el chef uruguayo Ignacio Baladán.



“Los rumores inventados porque no había ninguna razón por la cual dijeran que yo estaba en embarazo, en realidad yo estaba pasando por algo que no tengo ni idea por qué es, y es que no me llega el periodo por más de dos meses”, comentó.



“Yo antes de estar con mi novio no estaba planificando porque como les digo no tenía vida sexual activa, entonces empecé a tomar las pastas (…) pero me obsesioné tanto con el miedo de quedar embarazada que empecé a tomar las pastas derecho, sin los placebos”, agregó.

¿'La segura’ quiere tener hijos?

A la cita médica la acompañó su mamá, Alexa Mena, quien le manifestó que sería abuela con gusto, aunque la influenciadora no se mostró tan convencida y respondió diciendo que todavía no está en sus planes tener bebés.



“Señor tú conoces nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras metas y, entre esos, no es ser papás, ayúdanos por favor”, manifestó de forma jocosa ‘La Segura’.



“Gracias a Dios no estoy en embarazo, pero honestamente estaba muy asustada porque nunca había tenido un descontrol de esta manera (...) todavía no serán tíos o tías de un segureñito o segureñita, todavía no, queda mucho camino para eso”. agregó.



Finalizó diciendo que su novio estuvo pendiente mediante una videollamada, pues no se encuentra en el país; sin embargo, el nerviosismo fue mutuo, ya que ambos no tienen planeado ser padres primerizos aún.



