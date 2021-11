La Segura sobre biopolímeros: 'Solo tengo el 30 % del glúteo comprometido'

La ‘influencer’ Natalia Segura, conocida en redes como ‘La Segura’, ha compartido con sus seguidores el proceso médico y de recuperación que vive a causa de la presencia de biopolímeros en su cuerpo.



“Deséenme mucha suerte”, escribió en sus historias de la red social Instagram, en la que la siguen más de 7.8 millones de personas.

La creadora de contenido digital, mayormente enfocado en maquillaje y bromas, dijo que se sometió a tres resonancias: una lumbar, una dorsal y otra en sus glúteos.



Los biopolímeros

En las últimas horas, reveló el diagnóstico del médico al analizar los resultados de los exámenes: “Gracias a Dios, solo tengo el 30 por ciento del músculo del glúteo mayor comprometido”.

La caleña, de 29 años, acudió a los biopolímeros para cambiar la apariencia de sus glúteos. Sin embargo, la sustancia, derivada del petróleo, produce cuerpos y otros elementos extraños en el organismo, como reseñan portales médicos especializados.



Por tanto, ‘La Segura’ está analizando cuándo va a ingresar al quirófano para retirar la silicona.



“El doctor me dijo: ‘Todavía tú estás dentro de lo que cabe para tomar una decisión. Te los vas a tener que retirar hoy, mañana, en seis meses, en un año, pero es una decisión que en tu caso la puedes tomar con paciencia y con calma’”, comentó.



Según dijo, su piel está “en perfecto estado”, pues no presenta necrosis o piel muerta. También se mostró esperanzada porque los biopolímeros no han migrado a otras zonas de su cuerpo.

Secuelas de unos disparos

Los biopolímeros no son la única preocupación de la ‘influencer’.

Ella, hace nueve años, recibió el impacto de balas que le afectaron un brazo, un seno y la columna vertebral. De ahí que presente lesiones y fuertes dolores en su zona lumbar.



“Ya me han hecho muchas resonancias. Mi columna vertebral, dentro de lo que cabe para mi condición, está bien. No hay una nueva lesión medular”, sostuvo.



Los dolores la hacen sentir como “si las piernas y la columna se estuvieran quemando”. Así que debe continuar con análisis médicos, terapias, medicamentos e inyecciones para lidiar con sus padecimientos.



“Lo importante es que cada día, por muy lento que parezca, me he ido sintiendo mucho mejor y eso es lo que importa”, concluyó.

‘La Segura’, según dijo, está pensando en crear una fundación para ayudar a las personas de escasos recursos económicos y que presenten traumatismos raquimedulares. Lo haría para costear sus tratamientos médicos.

