¿La Segura está embarazada? Contó que dejó de planificar por ‘accidente’, esto se sabe

La influencer caleña Natalia Segura, más conocida como La Segura, es considerada por muchos como una las creadoras de contenido más importantes de Colombia, en las últimas semanas esta ha revelado a través de sus redes sociales los problemas de salud que ha tenido a causa de los biopolímeros.

También comparte con sus seguidores detalles de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán, con quien mantiene una relación sentimental a distancia.

El pasado 15 de octubre, La Segura le contó a sus millones de fanáticos que nuevamente fue intervenida quirúrgicamente con el fin de retirar algunos retiro de biopolímeros.



Tras el procedimiento médico, la caleña se reencontró con su novio y por medio de su cuenta en Instagram confesó que desde hace dos meses dejó de planificar y además indicó que el chef, la “quiere embarazar”.

Esta confesión ocurrió en la dinámica de preguntas y respuestas, cuándo una de sus seguidoras la interrogó sobre ¿para cuándo el hijo?, con el comentario de la fanática ella confesó que hace dos meses dejó de tomarse las pastas de planificar, pero no con el fin de buscar su primer hijo, sino que se le pasó con el ajetreo de su operación de emergencia.



También, la creadora de contenido confesó que tras su cirugía de extracción los especialistas le recomendaron no tener relaciones por 10 días y a pesar de la advertencia no hizo caso y se dejó llevar por la pasión.

