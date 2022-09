Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ en las redes sociales, es una de las creadoras de contenido más famosas del país. En las últimas semanas ha sido objeto de discusión por algunos internautas, debido a que pasó por una difícil situación de salud.



Se trató de una fuerte recaída física y mental a raíz de las secuelas de los biopolímeros, un compuesto químico utilizado en operaciones estéticas que, si es de origen dañino, puede ser considerablemente perjudicial para el ser humano.



Y es que precisamente la influencer se sometió a la extracción de los compuestos porque le estaban causando algunas deformidades y complicaciones. Según ha comentado en sus redes sociales, el procedimiento salió a la perfección y hoy está gozando de buen estado de salud.



Sin embargo, en una de las tradicionales dinámicas de preguntas y respuestas de Instagram, le comentó a sus más de 8,5 millones de seguidores que su bienestar había sido perjudicado de esa manera porque supuestamente está siendo víctima de brujería.



‘Sé exactamente quién me está haciendo brujería’

Durante la charla con alguno de sus fanáticos, uno de ellos le preguntó “si creía en la brujería”, a lo que ‘La Segura’ respondió con unas palabras que dejaron boquiabierto a más de uno.

"Por supuesto que creo que existe la brujería. Así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería”, apuntó.



También mencionó que su amor a la fe cristiana y a Dios le han ayudado a hacerle frente a la coyuntura y dejó muy claro que por más que intenten verla en el piso no podrán hacerlo.



“Respeto cada creencia y lo que cada persona quiera creer. Jamás me metería en eso, pero en estos momentos es un ataque personal y están usando estos recursos para destruirme y hacerme el mal. Pero por encima de Dios no hay absolutamente nadie y yo soy hija de lo más grande que hay. Lo que puedo hacer es desearle el bien a esas personas”, concluyó.

