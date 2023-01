Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, volvió a prender las alarmas de un posible embarazo en los últimos días. La influencer se encuentra en una relación sentimental con el también creador de contenido Ignacio Baldán, con quien ya ha tenido varios ‘sustos’ de este estilo, pero que a la final se queda en el marco de la especulación.



Sin embargo, en una de sus frecuentes intervenciones en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 8,6 millones de seguidores, empezó a mencionar que se sentía un tanto extraña y que tiene sospechas de estar en proceso de gestación.

Es más, aprovechó su charla con sus fanáticos en sus historias para dar a conocer la noticia a su pareja públicamente: "¿Será que estoy embarazada? ay amigos creo que estoy en embarazo, lo confieso, amor prepárate, vas a ser papá mi amor, vas a ser papá y te estás enterando por una historia...", expresó la caleña inicialmente.



Luego, habló sobre los supuestos síntomas que había sentido en los últimos días y que la hizo preocuparse, entre ellos, una subida de peso y múltiples antojos al ver comida en las redes sociales que, según dice, “ la hace saborear cada vez que la ve”:



La receta sería un ramen que vio en una página web de comidas. Sus seguidores no dudaron en advertir que ese tipo de alimentos condimentadas podrían caerle pesado llegado el caso de estar efectivamente esperando un bebé.



"Así yo me vaya por el inodoro o por el lavamanos, lo que soy yo me sampo todo eso que quiero sampar, me siento obsesionada y no pienso en nada más que en tenerlas en mi boca", concluyó la creadora de contenido.



